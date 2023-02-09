Ханов против «Фомича». Стал известен файткард TOP DOG 19

Со-главным событием вечера станет противостояние «топов» легчайшего веса. Второй номер рейтинга TOP DOG Николай «Ebosher» Терехов (3 победы - 3 поражения) встретится с четвертым номером рейтинга организации Аянчи «Шаманом» Байыр-Оолом (2 победы - 0 поражений).
Третьим по важности боем турнира станет поединок с участием Алексея «Мельника» Мельникова (6 побед - 4 поражения) - рекордсмена лиги по количеству боев на голых кулаках. Свой 11 бой он проведет против Амина «Красавчика» Газимагомедова (1 победа - 1 поражение).
Состав участников турнира
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КАРД:
1. ⚫️ Анатолий Лилун - Хусрав Зоидов ⚪️
2. ⚫️ Николай «Учитель» Шевяков - Лев «Домино» Ажоркин ⚪️
3. ⚫️ Иван «Мастак» Нушкин - Александр «Малыш» Михаськов ⚪️
4. ⚫️ Обиджон «Арслан» Тохиров - Эмин «Немой» Рахиб ⚪️
5. ⚫️ Даниял «Баллас» Акаев - Игорь «Имеля» Ионов ⚪️
ОСНОВНОЙ КАРД:
6. ⚫️ Ильмиямин «Хайлайт» Джаватов - Иван «F1» Абрамов ⚪️
7. ⚫️ Давид «Пулемет» Оганесян - Дмитрий Спивак ⚪️
8. ⚫️ Максим «Литва» Литвинец - Иван «Русский богатырь» Матвеев ⚪️
9. ⚫️ Александр «Питбуль» Татарский - Наби «Ганнибал» Гаджиев ⚪️
10. ⚫️ Амин «Красавчик» Газимагомедов - Алексей «Мельник» Мельников ⚪️
11. ⚫️ Аянчи «Шаман» Байыр-Оол - Николай «Ебошер» Терехов ⚪️
12. ⚫️ Олег «Фомич» Фомичев - Марсель Ханов ⚪️ (ЧЕМПИОНСКИЙ БОЙ 5 раундов)