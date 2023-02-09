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Полный газ! Джон Джонс покоряет тяжелый вес

4 марта Джон Джонс вернется в большой спорт и подерется за титул тяжелого веса UFC с Сирилом Ганом, но это не главная его цель.
Полный газ! Джон Джонс покоряет тяжелый вес
09 февраля 2023 12:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс возвращается в ММА после долгого простоя. Он будет биться с Сирил Ганом, но о своих главных планах он поделился в интервью:

«Я нацелен на бой со Стипе Миочичем, — сказал Джонс Kanpai Pandas. — Для меня этот бой важнее всего. В тяжелом весе много парней, но для меня лично, для моего наследия, победить величайшего тяжеловеса всех времен — это значит для меня намного больше.

Когда мы подеремся? Надеюсь, я выйду из боя с Ганом] без серьезных травм, но я бы хотел вернуться как можно скорее. Моя цель — провести два-три боя за этот год, в зависимости от того, как все сложится.

Один из самых трудных моментов в подготовке — не потерять форму и при этом набрать 40 кг. Я думаю, когда фанаты увидят меня, они будут удивлены, потому что я выгляжу так же, как и раньше, но мои плечи стали намного шире, и я, к сожалению, набрал массу в заднице, но я просто стараюсь сохранить форму и делать все правильно».

Кстати, если верить Джонсу, то Стипе Миочич уже неоднократно избегал боя с ним. Реальность нам не известна, но истина где-то рядом.

источник: «Советский спорт»
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