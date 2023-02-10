Новый выпуск боев «Наше Дело»: Бой без времени Фары и Кузьминова. Бои Женского Гран-При

Фарид «Фара» Ядуллаев и Эдуард «Тедди» Кузьминов провели поединок без ограничений по времени. Их конфликт все ярче разгорался с каждой конференцией и в этот раз достиг пика. Однако уже спустя недолгое время после начала, бой чуть не сорвался. Поединок проходил по правилам бокса в ММА-перчатках, но «Фара» совершил удар с ноги и поединок перешел в партер. Охрана попыталась остановить бойцов, но даже так Фарид влетел в Кузьминова еще раз с ноги. Бой продолжился, но уже после первой атаки Ядуллаев вновь нарушил правила с ударом ногой. Бойцов разняли, но дальше вновь пошел удар с колена от «Фары». На этом поединок закончился победой Эдуарда Кузьминова, Фарид Ядуллаев был дисквалифицирован.

В главном бою вечера выступили победитель Гран-при «Наше Дело» и претендент на пояс чемпиона лиги, мастер спорта, чемпион мира, 2-кратный чемпион России по кикбоксингу Ислам Кадиев и дебютант лиги Тимурлан «Барс» Пирматов. С начала первого раунда Ислам Кадиев уронил своего соперника в нокдаун. Почувствовав свое превосходство, Ислам не завершал бой досрочно, а показывал всем, что бой для него легкий. На этом он поплатился. Второй раунд для него уже не был таким простым, Кадиев пропустил несколько точных ударов в голову. По результатам трех раундов судьи огласили ничью. Ислам был недоволен судейским решением, но обсуждение результата боя будет уже на ближайшей конференции «Наше Дело».

После боя боец лиги Артем Рофаль вышел в клетку и сделал стердаун с Тимурланом Пирматовым, а Шамиль Галимов, который комментировал финальный бой также спустился в клетку и провел битву взглядов с Исламом Кадиевым и Тимурланом Пирматовым.

Боец Bellator, чемпионка России тайскому боксу Анастасия Янькова стала специальным гостем и выступила в роли комментатора на женские бои в этом карде.

Первой парой женского Гран-при стали мастер спорта и 3-кратная чемпионка России по кикбоксингу - Марина Мерчук, и Мастер спорта международного класса и чемпионка мира по кудо - Кристина Степанян. Бой вышел по-настоящему зрелищным и никто не хотел уступать друг другу. Под конец третьего раунда уже был разбит нос у Марины Мерчук и все близилось к завершению. По итогам трех раундов в первом бою женского Гран-при победительницей единогласным решением судей стала Кристина Степанян! Она продвигается дальше по турнирной сетке и будет драться за право стать победительницей женского Гран-при «Наше Дело».

Во втором бою Гран-при на замену Софии Герайхановой вышла мастер спорта международного класса по кикбоксингу, 8-кратная чемпионка России, 2-кратная обладательница кубка мира 2017 и 2019 годов Кристина Исмаилова. Она выступила против мастера спорта международного класса по рукопашному бою - Сианы Шахсиновой. Бой продлился все три раунда, в котором девушки никак не уступали парнями по уровню накала. В результате единогласным решением судей победу одержала Сиана Шахсинова.

Состав участников турнира

Ислам Кадиев - Тимур «Барс» Пирматов

Фарид «Фара» Ядуллаев - Эдуард «Teddy» Кузьминов

Марина Мерчук - Кристина Степанян

Сиана Шахсинова - Кристина Исмаилова

Давид Нерсисян - Евгений Доможиров