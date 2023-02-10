Морпех будет штурмовать лигу АСА

Шамиль Абдулаев — один из самых крутых российских средневесов, но и один из самых недооцененных.

Шамилю Абдулаеву тридцать два года, он начал свою карьеру с любительского ММА и является многократным чемпионом России по смешанному боевому единоборству.

Федор Емельяненко всегда считал Шамиля наиболее перспективным российским средневесом.

Источник фото: Союз ММА России

Шамиль Абдулаев дебютировал в профессиональном ММА в 2012 году, победив Николая Осокина техническим нокаутом в первом раунде. На его счету сейчас тринадцать побед и одно очень сомнительное поражение, которое он потерпел раздельным решением судей Саламу Абдурахманову в рамках АСВ. После этого он провел еще два поединка с малоизвестными соперниками и подписал контракт с азиатским промоушеном ONE FC, но из-за пандемии коронавируса и проблем с визой, выступить там не смог.

Все это время Абдулаев активно тренировал молодых спортсменов на базе клуба Universal Fighters в Москве и является одним из самых востребованных тренеров столицы по ММА.

Источник фото: социальная сеть Шамиля Абдулаева

Вчера Шамиль Абдулаев подписал контракт с лигой АСА, подробности соглашения не известны, но он безусловно внесет новую струю в средний вес и будет претендовать на титул.