От мелкого может и прилететь. Ожидания от поединка Махачева и Волкановски

Бой состоится в легком весе, чемпион полулегкого веса UFC поднимается на категорию выше. Поединок будет титульным, если Ислам Махачев уступит, то Алекс Волкановски станет обладателем двух поясов.

Сейчас Алексу Волкановски тридцать четыре года, его победная серия продолжается на протяжении десяти лет, в UFC он никогда не проигрывал. Кстати, за свою карьеру он не побеждал болевыми или удушающими приемами. Все его победы — это технические нокауты и судейские решения. Волкановски — стратег. Он просчитывает любые действия своего противника и использует их в своих целях.

Исламу Махачеву тридцать один год. Он базовый борец, а его техника разбавлена элементами боевого самбо и грэпплинга. Тренируясь в США он подтянул свою стойку. Его победная серия составляет одиннадцать поединков кряду. Все основные его победы достигнуты благодаря болевым и удушающим приемам.

Ожидания от боя

Ислам Махачев тяжелее Алекса Волкановски, а еще превосходит его в антропометрических данных. В стойке Волкановски будет сближаться и пытаться навязать Махачеву ближний поединок — «бой в телефонной будке», но для россиянина этот сценарий довольно опасен. Исламу нужно бороться и тогда все будет максимально рационально. Повалить и засабмитить Волкановски — идеальное завершение противостояния. Наш соотечественник постарается осуществить это в первом раунде. Разумеется, что мы ставим на победу Ислама Махачева, но не нужно недооценивать Алекса, он может попасть и нокаутировать чемпиона легкого веса.