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Авантюра удалась. Махачев побеждает в тяжелейшем бою

В Австралии завершился турнир UFC 284. В главном бою Ислам Махачев победил Алекса Волкановски единогласным решением судей.
Авантюра удалась. Махачев побеждает в тяжелейшем бою
12 февраля 2023 09:35
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Поединок получился максимально валидольным. Алекс Волкановски открыл новую главу борьбы в ММА, перевернув все предыдущие страницы, а Ислам Махачев просто сотворил новую эру.

Бой начался с обоюдных атак. Волкановски постоянно работал на скачке и атаковал первым номером, но Ислам жестко встречал его и контратаковал. Бой проходил преимущественно в стойке. В конце раунда Махачев забрал спину, но развить успех не успел.

Во втором раунде все развивалось по тому же сценарию. Махачев несколько раз пытался осуществить перевод, но Волкановски защищался, а еще он был лучше у сетки.

Третий раунд был совсем равным.

В четвертом раунде россиянин вновь забрал спину и смог около двух минут контролировать Алекса.

В пятом раунде Волкановски потряс Ислама, попав на скачке. Махачев упал и вынужден был закрыть гард, оказавшись на спине.

Решение было очень нервным, но судьи отдали победу Исламу Махачеву единогласным решением. Россиянин провел первую защиту титула в легком весе, а Волкановски потерпел первое поражение за десять лет, но показав себя великолепно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ UFC 284

Главные бои:

Ислам Махачев победил Александра Волкановски единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и защитил титул чемпиона UFC в легком весе;
Яир Родригес победил Джоша Эммета сдачей соперника (удушение треугольником) во 2-м раунде (4:19) и стал временным чемпионом UFC в полулегком весе;
Джек Делла Маддалена победил Рэнди Брауна сабмишеном (удушение сзади) в 1-м раунде (2:13);
Джастин Тафа победил Паркера Портера нокаутом в 1-м раунде (1:06);
Бой Джима Крута и Алонзо Менифилда завершился ничьей (29-27, 28-28, 28-28).

Предварительные бои:

Модестас Букаускас победил Тайсона Педро единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27);
Джошуа Кулибао победил Мелсика Багдасаряна сабмишеном (удушение сзади) во 2-м раунде (2:02);
Клейдсон Родригес победил Шеннона Росса техническим нокаутом в 1-м раунде (0:59);
Джейми Малларки победил Франциско Прадо единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);
Джек Дженкинс победил Дона Шайниса единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28);
Лома Лукбунми победила Элис Рид сабмишеном (удушение сзади) во 2-м раунде (0:44);
Блэйк Билдер победил Шейна Янга единогласным решением судей (30-27, 29-28, 30-27);
Элвес Бреннер победил Зубайру Тухугова раздельным решением судей (29-28, 30-27, 28-29).

источник: «Советский спорт»
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