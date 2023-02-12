Авантюра удалась. Махачев побеждает в тяжелейшем бою

Поединок получился максимально валидольным. Алекс Волкановски открыл новую главу борьбы в ММА, перевернув все предыдущие страницы, а Ислам Махачев просто сотворил новую эру.

Бой начался с обоюдных атак. Волкановски постоянно работал на скачке и атаковал первым номером, но Ислам жестко встречал его и контратаковал. Бой проходил преимущественно в стойке. В конце раунда Махачев забрал спину, но развить успех не успел.

Во втором раунде все развивалось по тому же сценарию. Махачев несколько раз пытался осуществить перевод, но Волкановски защищался, а еще он был лучше у сетки.

Третий раунд был совсем равным.

В четвертом раунде россиянин вновь забрал спину и смог около двух минут контролировать Алекса.

В пятом раунде Волкановски потряс Ислама, попав на скачке. Махачев упал и вынужден был закрыть гард, оказавшись на спине.

Решение было очень нервным, но судьи отдали победу Исламу Махачеву единогласным решением. Россиянин провел первую защиту титула в легком весе, а Волкановски потерпел первое поражение за десять лет, но показав себя великолепно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ UFC 284

Главные бои:

Ислам Махачев победил Александра Волкановски единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и защитил титул чемпиона UFC в легком весе;

Яир Родригес победил Джоша Эммета сдачей соперника (удушение треугольником) во 2-м раунде (4:19) и стал временным чемпионом UFC в полулегком весе;

Джек Делла Маддалена победил Рэнди Брауна сабмишеном (удушение сзади) в 1-м раунде (2:13);

Джастин Тафа победил Паркера Портера нокаутом в 1-м раунде (1:06);

Бой Джима Крута и Алонзо Менифилда завершился ничьей (29-27, 28-28, 28-28).

Предварительные бои:

Модестас Букаускас победил Тайсона Педро единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27);

Джошуа Кулибао победил Мелсика Багдасаряна сабмишеном (удушение сзади) во 2-м раунде (2:02);

Клейдсон Родригес победил Шеннона Росса техническим нокаутом в 1-м раунде (0:59);

Джейми Малларки победил Франциско Прадо единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);

Джек Дженкинс победил Дона Шайниса единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28);

Лома Лукбунми победила Элис Рид сабмишеном (удушение сзади) во 2-м раунде (0:44);

Блэйк Билдер победил Шейна Янга единогласным решением судей (30-27, 29-28, 30-27);

Элвес Бреннер победил Зубайру Тухугова раздельным решением судей (29-28, 30-27, 28-29).