ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Он дал оплеуху Макгрегору, а теперь может быть уволен из UFC

Российский боец UFC Зубайра Тухугов неудачно дебютировал в полусредней весовой категории и может быть уволен из лучшего мирового промоушена.
Он дал оплеуху Макгрегору, а теперь может быть уволен из UFC
12 февраля 2023 17:18
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Зубайра Тухугов мог быть уволен из UFC после боя Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова, тогда Зубайра ударил ирландца в клетке, но Хабиб убедил Дану Уайта не увольнять Зубайру.

Потом были травмы, отказы в визах и не сделанные веса. Зубайра Тухугов поднялся на категорию выше и снова не сделал вес. Его соперником на UFC 284 в Австралии стал дебютант Элвис Оливейра. Бой снова выдался максимально близким, у Тухугова так всегда, Зубайра перебивал оппонента в первых двух раундах, но в третьем устал и отдал инициативу, отстаиваясь у сетки. Судьям это не понравилось и они отдали победу Оливейре. Разговоров много, но решение есть решение.

Уволят ли Тухугова?

Могут. Зубайра постоянный источник проблем, то он не делает вес, то травмируется. Хабиб отошел от ММА и это еще сильнее ухудшает его позиции, но он остаётся весьма ярким бойцом... Решающее слово будет за Даной Уайтом.

За свою карьеру Зубайра Тухугов одержал двадцать побед и потерпел шесть поражений.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Он дал оплеуху Макгрегору, а теперь может быть уволен из UFC
Он дал оплеуху Макгрегору, а теперь может быть уволен из UFC
Российский боец UFC Зубайра Тухугов неудачно дебютировал в полусредней весовой категории и может быть уволен из лучшего мирового промоушена.
12.02.2023 17:18
ММА
автор: Антон Купреченков
Авантюра удалась. Махачев побеждает в тяжелейшем бою
Авантюра удалась. Махачев побеждает в тяжелейшем бою
В Австралии завершился турнир UFC 284. В главном бою Ислам Махачев победил Алекса Волкановски единогласным решением судей.
12.02.2023 09:35
ММА
автор: Антон Купреченков
От мелкого может и прилететь. Ожидания от поединка Махачева и Волкановски
От мелкого может и прилететь. Ожидания от поединка Махачева и Волкановски
12 февраля бой Ислама Махачева и Алекса Волкановски возглавит турнир UFC 284, который пройдет в Австралии.
11.02.2023 08:15
ММА
автор: Антон Купреченков
Морпех будет штурмовать лигу АСА
Морпех будет штурмовать лигу АСА
Топовый российский средневес подписан в АСА и дебютирует в ближайшее время.
10.02.2023 15:07
ММА
автор: Антон Купреченков
Новый выпуск боев «Наше Дело»: Бой без времени Фары и Кузьминова. Бои Женского Гран-При
Новый выпуск боев «Наше Дело»: Бой без времени Фары и Кузьминова. Бои Женского Гран-При
В новом выпуске боев «Наше Дело» прошел бой без временных рамок между Фаридом «Фарой» Ядуллаевым и Эдуардом Кузьминовым. Произошло открытие женского дивизиона и состоялись первые бои между девушками в женском Гран-при. «Пахан» сделали стердаун с Кузьминовым, Кадиевым и Пирматовым.
10.02.2023 08:02
ММА
автор: Антон Купреченков
Полный газ! Джон Джонс покоряет тяжелый вес
Полный газ! Джон Джонс покоряет тяжелый вес
4 марта Джон Джонс вернется в большой спорт и подерется за титул тяжелого веса UFC с Сирилом Ганом, но это не главная его цель.
09.02.2023 12:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Ханов против «Фомича». Стал известен файткард TOP DOG 19
Ханов против «Фомича». Стал известен файткард TOP DOG 19
17 февраля в Vegas City Hall состоится турнир TOP DOG 19, где в главном бою турнира чемпион в полутяжелом весе Марсель Ханов (5 побед - 1 поражение) проведет первую защиту титула против не знающего поражений Олега «Фомича» Фомичева (3 победы - 0 поражений).
09.02.2023 10:00
ММА
автор: Антон Купреченков
До первого турнира RCC в 2023 году осталось 4 дня
До первого турнира RCC в 2023 году осталось 4 дня
Кунченко, Лаврентьев и Мухамедшин прилетели в Тюмень. Через четыре дня их ждут поединки на RCC 14.
08.02.2023 13:35
ММА
автор: Максим Скороходов
Махачев против Волкановски. Где смотреть бой года?
Махачев против Волкановски. Где смотреть бой года?
12 февраля в Австралии пройдет турнир UFC 284, в главном бою вечера чемпион легкого веса Ислам Махачев подерется с чемпионом полулегкой весовой категории Алексом Волкановски.
08.02.2023 08:13
ММА
автор: Антон Купреченков
С такой борьбой в ММА делать нечего. Будущее Анатолия Токова
С такой борьбой в ММА делать нечего. Будущее Анатолия Токова
Российский средневес Анатолий Токов разгромно уступил чемпиону Bellator Джонни Эблину и его будущее весьма туманно.
07.02.2023 08:06
ММА
автор: Антон Купреченков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика