Он дал оплеуху Макгрегору, а теперь может быть уволен из UFC

Зубайра Тухугов мог быть уволен из UFC после боя Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова, тогда Зубайра ударил ирландца в клетке, но Хабиб убедил Дану Уайта не увольнять Зубайру.

Потом были травмы, отказы в визах и не сделанные веса. Зубайра Тухугов поднялся на категорию выше и снова не сделал вес. Его соперником на UFC 284 в Австралии стал дебютант Элвис Оливейра. Бой снова выдался максимально близким, у Тухугова так всегда, Зубайра перебивал оппонента в первых двух раундах, но в третьем устал и отдал инициативу, отстаиваясь у сетки. Судьям это не понравилось и они отдали победу Оливейре. Разговоров много, но решение есть решение.

Уволят ли Тухугова?

Могут. Зубайра постоянный источник проблем, то он не делает вес, то травмируется. Хабиб отошел от ММА и это еще сильнее ухудшает его позиции, но он остаётся весьма ярким бойцом... Решающее слово будет за Даной Уайтом.

За свою карьеру Зубайра Тухугов одержал двадцать побед и потерпел шесть поражений.