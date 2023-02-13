Реванша с Волкановски точно не будет. Кто следующий для Ислама Махачева?

Бой с Алексом Волкановски получился очень тяжелым, создается впечатление, что если бы не Ислам Махачев, то Волкановски без проблем вынес бы весь легкий дивизион UFC

О реванше речи нет, на такое Ислам больше не пойдет. Что же делать?

Бенеил Дариуш

Наиболее интересный бой, который срывался несколько раз. Проблема в том, что Дариуш ничего Исламу сделать не сможет, он хороший борец, но Махачев выше его классом. Плюс, россиянин лучше в стойке.

Победитель боя Конора Макгрегора и Майкла Чендлера

Очевидно, что бой с Конором может и должен состояться, а иначе о каком наследии может идти речь? После победы Махачева над Бенеилом Дариушем, а в этом никаких сомнений нет, матчмейкеры UFC сведут его со скандальным ирландцем.

А нам остается лишь вспоминать хорошего парня Алекса Волкановски, который показал, что нужно делать против Ислама Махачева. Кажется, что он выявил ряд недочетов чемпиона в легком весе, но будет ли толк? Думается, что нет. Маловероятно, что этими недочетами Махачева смогут воспользоваться. Ислам Махачев был и остается доминирующим чемпионом UFC.