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Кулачка или бокс? Федор Емельяненко завязал с ММА, но не с единоборствами?

В сети появляется все больше информации о будущем Федора Емельяненко.
Кулачка или бокс? Федор Емельяненко завязал с ММА, но не с единоборствами?
14 февраля 2023 01:52
автор: Антон Купреченков

Все началось с заявления его менеджера Джерри Миллера, который сказал, что Федор точно ушел из ММА, но возможно выступит по боксу, например подерется с Роем Джонсом (о возможности проведения выставочного боя говорили давно).

Свое слово сказал и руководитель Hardcore Анатолий Сульянов, который предложил подраться Федору с бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе Джуниором дос Сантосом по правилам бокса.

Главное, чтобы в боксерских перчатках было побольше унций, ведь оба ветерана давно не держат удар и могут улететь в нокаут от джеба.

Кулачные бои

Сомнительно, что запросы Федора потянут российские промоушены, но мои источники рассказали, что американский кулачный промоушен BKFC сделал Федору выгодное предложение. Сложно представить Федора в боях на голых кулаках, но в этой лиге много бывших бойцов ММА, которые дерутся пару раз в год и зарабатывают хорошие гонорары.

Различных вариантов много, в полный уход Федора из ММА верится весьма слабо. Особенно с поражением, будет много предложений и нельзя отрицать, что они будут выгодными. Можно провести один бой, а потом еще один и уйти на победной ноте.

Посмотрим. Нам остается в очередной раз закупиться чипсами и наблюдать за развитием событий. Любые новости и предложения не смогут пройти мимо нас.

источник: «Советский спорт»
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В сети появляется все больше информации о будущем Федора Емельяненко.
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