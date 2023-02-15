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Спорт не вне политики? Махачев не стал лучшим бойцом UFC

Ислам Махачев одолел Алекса Волкановски и должен был стать номером один вне зависимости от весовой категории, но не стал.
Спорт не вне политики? Махачев не стал лучшим бойцом UFC
15 февраля 2023 13:59
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Обновился рейтинг P4P, но Алекс Волкановски остался на первом месте, а нас всех надули. Победа Ислама Махачева не сделала его номером один. Более того, россиянина обвинили в жульничестве не предоставив никаких доказательств.

Изначально на Махачева наехал боец Дэн Хукер:

«Он думает, что может прилететь в Австралию, нанять медсестру, которая поставит ему капельницу и никто об этом не узнает. Докажи, что это не так, лживый пес. Готов поспорить, что ты не сможешь. Не обманет — не победит. Жулик».

Алекс Волкановски не остался в стороне:

«Я бы сказал, что он весил около 80-81 кг. Можно быстро восстановиться с помощью капельниц или чего-то подобного. Возможно, это маленький выпад в его сторону, но что есть, то есть», — заявил чемпион UFC в полулегком весе ресурсу The MMA Hour.

Все очень красиво и здорово, но капельница — это нарушение, но реальных доказательств нет. Получается, что все это только слова. Махачев одолел номера один рейтинга P4P, но остался лишь вторым без объяснения причин, но они очевидны.

Спорт вне политики — нас так учили, но в данный момент политика вмешалась в рейтинг UFC и другого объяснения тут просто нет.

Просто представьте, что в рейтинге UFC номером один является боец из России. Поэтому появилась мифическая капельница. Очень хочется послушать комментарий президента промоушена Даны Уайта. Кажется, что сейчас будет активно раскачиваться тема реванша, а Махачев в этот период будет находиться под усиленным наблюдением, а то ведь он снова поставит капельницу, но ее никто не увидит… Просто цирк!

источник: «Советский спорт»
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