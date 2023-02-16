Авсарагова продолжает побеждать, но о бое за титул пока тишина. Кто следующий для россиянки?

Действующая чемпионка Лиз Кармуш получила новую соперницу. Ей станет Дианна Беннет, которую Кармуш задушила в 2020 году. Bellator идет по пути реваншей и не подпускает к титулу начинающих претенденток.

Сейчас Авсарагова занимает шестую строчку рейтинга наилегчайшего женского веса Bellator, но кто станет следующей ее оппоненткой?

Дениз Кильхольц

Голландская спортсменка, которая идет на серии из трех поражений кряду. Непонятно почему Авсарагова ниже ее в рейтинге на одну позицию, но именно она может стать ее следующей оппоненткой. На ее счету шесть побед и два поражения.

Илима - Лей Макфларлэйн

Довольно интересная соперница, которая бьется в Bellator с 2015 года и проигрывала лишь самым топам.

Американская спортсменка имеет очень хороший грэпплинг и неплохой тайский бокс. Бой действительно будет серьезным.

Кармуш против Беннет

Этот бой состоится 21 апреля на Гавайях. Мы уверены, что именно Авсарагова будет страховать претендентку, а на эту тему мы пообщаемся с ней лично.

В статистике Дианы Авсараговой шесть побед и ни одного поражения.