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Авсарагова продолжает побеждать, но о бое за титул пока тишина. Кто следующий для россиянки?

Непобежденная представительница наилегчайшего веса Bellator Диана Авсарагова одержала очередную победу, но организация пока игнорирует ее желание сразиться за титул.
Авсарагова продолжает побеждать, но о бое за титул пока тишина. Кто следующий для россиянки?
16 февраля 2023 00:58
автор: Антон Купреченков
автор фото: социальная сеть Дианы Авсагаровой

Действующая чемпионка Лиз Кармуш получила новую соперницу. Ей станет Дианна Беннет, которую Кармуш задушила в 2020 году. Bellator идет по пути реваншей и не подпускает к титулу начинающих претенденток.

Сейчас Авсарагова занимает шестую строчку рейтинга наилегчайшего женского веса Bellator, но кто станет следующей ее оппоненткой?

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Голландская спортсменка, которая идет на серии из трех поражений кряду. Непонятно почему Авсарагова ниже ее в рейтинге на одну позицию, но именно она может стать ее следующей оппоненткой. На ее счету шесть побед и два поражения.

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Довольно интересная соперница, которая бьется в Bellator с 2015 года и проигрывала лишь самым топам.

Американская спортсменка имеет очень хороший грэпплинг и неплохой тайский бокс. Бой действительно будет серьезным.

Кармуш против Беннет

Этот бой состоится 21 апреля на Гавайях. Мы уверены, что именно Авсарагова будет страховать претендентку, а на эту тему мы пообщаемся с ней лично.

В статистике Дианы Авсараговой шесть побед и ни одного поражения.

источник: «Советский спорт»
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Авсарагова продолжает побеждать, но о бое за титул пока тишина. Кто следующий для россиянки?
Авсарагова продолжает побеждать, но о бое за титул пока тишина. Кто следующий для россиянки?
Непобежденная представительница наилегчайшего веса Bellator Диана Авсарагова одержала очередную победу, но организация пока игнорирует ее желание сразиться за титул.
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