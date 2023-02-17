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Новый выпуск конференции «Наше Дело»: Касымбай против Дивнича. Третий бой Ибрагимова и Адамова

В новом выпуске конференции эксклюзивно на RUTUBE шло обсуждение прошедшего турнира. Судейское решение по поводу боев «Фары»-Кузьминова и Ибрагимова-Адамова. Разогрев будущих противостояний бойцов с ММА-реалити «Путь Бойца», спорный результат в бою Ислама Кадиева и Тимурлана Пирматова.
Новый выпуск конференции «Наше Дело»: Касымбай против Дивнича. Третий бой Ибрагимова и Адамова
17 февраля 2023 07:31
автор: Антон Купреченков
автор фото: Наше Дело

Муратбек Касымбай, пройдя большую реабилитационную программу наконец вновь возвращается в бои. Он должен был участвовать в звездном международном Гран-при «Наше Дело» и выйти претендентом как представитель Казахстана, однако в связи с болезненным состоянием и долгим восстановлением, его заменил победитель предыдущего турнира со зрителями 4 февраля, Магомед Кабардиев, который победил в своём бою Максима Дивнича и вышел в финал Гран-при.

Хадис Ибрагимов и Хусейн Адамов встретились на конференции после титульного боя и объявили о том, что готовы сделать трилогию в их противостоянии, чтобы сильнейший из них был определен безоговорочно. Владимир Дайнеко высказался об этом поединке, назвав его очень слабым. На это незамедлительно отреагировал как Хусейн, так и Хадис, поэтому бой с Дайнеко на площадке «Наше Дело» между бойцами не заставит себя ждать.

Специальным гостем конференции стал Олег Тактаров. Он станет комментатором на будущие бои лиги, а в этот раз принял участие в обсуждении главных боев лиги «Наше Дело».

Николай «Котлета» Савилов вновь подерется в лиге «Наше Дело». Его противником станет Галымжан «Казак» Жасланов. Бой пройдет по правилам ММА. При этом предыдущим противником Галымжана был Василий Камоцкий по прозвищу «Пельмень». На этот раз он выступит против «Котлеты». Савилов свой прошлый бой провел против Ивана Майданчука, выиграв его судейским решением.

Состав участников турнира

• Ислам «Шейх» Ибрагимов - Сурен Петросян

Али Хейбати - Сайхан Дукаев

Юрий «Ассириец» Рябой - Андрей «Ушу-мастер» Ефимов

Анна Сафеева - Кристина Исмаилова

Евгений Рязанов - Никита Тарасов

источник: «Советский спорт»
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Новый выпуск конференции «Наше Дело»: Касымбай против Дивнича. Третий бой Ибрагимова и Адамова
Новый выпуск конференции «Наше Дело»: Касымбай против Дивнича. Третий бой Ибрагимова и Адамова
В новом выпуске конференции эксклюзивно на RUTUBE шло обсуждение прошедшего турнира. Судейское решение по поводу боев «Фары»-Кузьминова и Ибрагимова-Адамова. Разогрев будущих противостояний бойцов с ММА-реалити «Путь Бойца», спорный результат в бою Ислама Кадиева и Тимурлана Пирматова.
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