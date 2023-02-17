Приколы не нашего городка. Американский промоушен игнорирует российскую национальную символику

Все началось в марте 2022 года. Американский ММА-промоушен PFL запретил подачу сигнала прямого эфира на территорию Российской Федерации, а наши спортсмены, которые бились в гран-при этой организации, были искусственно выведены из состава участников и не смогли выйти в его финальную часть.

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Американцы поняли, что их продукт особо никто не смотрит, а основная аудитория была в России и вернулись к нам со своим финальным турниром в декабре, а мультимедийная платформа ОККО ММА с радостью продолжила сотрудничество с ними.

1 апреля промоушен проведет очередной ивент. В карде турнира есть два россиянина: Омари Ахмедов и Мавлид Хайбулаев.

PFL публикует состав участников с привязкой к конкретной стране. На картинке видно, что Хайбулаев и Ахмедов представляют не Российскую Федерацию, а республику Дагестан, которая является субъектом нашего государства. Стоит отметить, что у остальных бойцов стоят флаги их государств, а не символика штатов или отдельных ранчо.

Источник фото: PFL

Конечно, все может быть, никто не отрицает, что дизайнер данных картинок изучает символику российских регионов и демонстрирует свои знания.

Понятно одно, что выглядит это совсем не смешно. Непонятно как спортсмены относятся к этому? Не замечают?