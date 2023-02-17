ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Приколы не нашего городка. Американский промоушен игнорирует российскую национальную символику

PFL продолжает антироссийскую политику и теперь российские спортсмены выступают без российского флага.
Приколы не нашего городка. Американский промоушен игнорирует российскую национальную символику
17 февраля 2023 16:34
автор: Антон Купреченков
автор фото: PFL

Все началось в марте 2022 года. Американский ММА-промоушен PFL запретил подачу сигнала прямого эфира на территорию Российской Федерации, а наши спортсмены, которые бились в гран-при этой организации, были искусственно выведены из состава участников и не смогли выйти в его финальную часть.

Дальше — больше

Американцы поняли, что их продукт особо никто не смотрит, а основная аудитория была в России и вернулись к нам со своим финальным турниром в декабре, а мультимедийная платформа ОККО ММА с радостью продолжила сотрудничество с ними.

1 апреля промоушен проведет очередной ивент. В карде турнира есть два россиянина: Омари Ахмедов и Мавлид Хайбулаев.

PFL публикует состав участников с привязкой к конкретной стране. На картинке видно, что Хайбулаев и Ахмедов представляют не Российскую Федерацию, а республику Дагестан, которая является субъектом нашего государства. Стоит отметить, что у остальных бойцов стоят флаги их государств, а не символика штатов или отдельных ранчо.

Источник фото: PFL

Конечно, все может быть, никто не отрицает, что дизайнер данных картинок изучает символику российских регионов и демонстрирует свои знания.

Понятно одно, что выглядит это совсем не смешно. Непонятно как спортсмены относятся к этому? Не замечают?

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Приколы не нашего городка. Американский промоушен игнорирует российскую национальную символику
Приколы не нашего городка. Американский промоушен игнорирует российскую национальную символику
PFL продолжает антироссийскую политику и теперь российские спортсмены выступают без российского флага.
17.02.2023 16:34
ММА
автор: Антон Купреченков
Новый выпуск конференции «Наше Дело»: Касымбай против Дивнича. Третий бой Ибрагимова и Адамова
Новый выпуск конференции «Наше Дело»: Касымбай против Дивнича. Третий бой Ибрагимова и Адамова
В новом выпуске конференции эксклюзивно на RUTUBE шло обсуждение прошедшего турнира. Судейское решение по поводу боев «Фары»-Кузьминова и Ибрагимова-Адамова. Разогрев будущих противостояний бойцов с ММА-реалити «Путь Бойца», спорный результат в бою Ислама Кадиева и Тимурлана Пирматова.
17.02.2023 07:31
ММА
автор: Антон Купреченков
Сможет ли Кавалари победить Романкевича
Сможет ли Кавалари победить Романкевича
17 февраля в столице Беларуси на 15-тысячной «Минск-Арене» пройдет международный турнир по профессиональному кикбоксингу «ФКР ПРО 3», в главном бою которого встретятся многократные чемпионы мира беларус Петр Романкевич и бразилец Сауло Кавалари.
16.02.2023 20:00
ММА
автор: Сергей Иванов
Авсарагова продолжает побеждать, но о бое за титул пока тишина. Кто следующий для россиянки?
Авсарагова продолжает побеждать, но о бое за титул пока тишина. Кто следующий для россиянки?
Непобежденная представительница наилегчайшего веса Bellator Диана Авсарагова одержала очередную победу, но организация пока игнорирует ее желание сразиться за титул.
16.02.2023 00:58
ММА
автор: Антон Купреченков
Спорт не вне политики? Махачев не стал лучшим бойцом UFC
Спорт не вне политики? Махачев не стал лучшим бойцом UFC
Ислам Махачев одолел Алекса Волкановски и должен был стать номером один вне зависимости от весовой категории, но не стал.
15.02.2023 13:59
ММА
автор: Антон Купреченков
Кулачка или бокс? Федор Емельяненко завязал с ММА, но не с единоборствами?
Кулачка или бокс? Федор Емельяненко завязал с ММА, но не с единоборствами?
В сети появляется все больше информации о будущем Федора Емельяненко.
14.02.2023 01:52
ММА
автор: Антон Купреченков
Реванша с Волкановски точно не будет. Кто следующий для Ислама Махачева?
Реванша с Волкановски точно не будет. Кто следующий для Ислама Махачева?
Чемпион UFC в легком весе одержал самую значимую победу в своей карьере, а что дальше?
13.02.2023 13:51
ММА
автор: Антон Купреченков
Он дал оплеуху Макгрегору, а теперь может быть уволен из UFC
Он дал оплеуху Макгрегору, а теперь может быть уволен из UFC
Российский боец UFC Зубайра Тухугов неудачно дебютировал в полусредней весовой категории и может быть уволен из лучшего мирового промоушена.
12.02.2023 17:18
ММА
автор: Антон Купреченков
Авантюра удалась. Махачев побеждает в тяжелейшем бою
Авантюра удалась. Махачев побеждает в тяжелейшем бою
В Австралии завершился турнир UFC 284. В главном бою Ислам Махачев победил Алекса Волкановски единогласным решением судей.
12.02.2023 09:35
ММА
автор: Антон Купреченков
От мелкого может и прилететь. Ожидания от поединка Махачева и Волкановски
От мелкого может и прилететь. Ожидания от поединка Махачева и Волкановски
12 февраля бой Ислама Махачева и Алекса Волкановски возглавит турнир UFC 284, который пройдет в Австралии.
11.02.2023 08:15
ММА
автор: Антон Купреченков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика