Женское столкновение. Где смотреть UFC Vegas 69

Экс-чемпионка UFC Джессика Андраде предпочитает демонстрировать яркие и бескомпромиссные поединки. В этом бою ей будет противостоять перспективная Эрин Бланчфилд, которая выйдет на самый главный поединок своей карьеры.

В рамках турнира состоится дебют уроженца Чеченской Республики Хусейна Асхабова, который планирует выйти под флагом ОАЭ.

Где смотреть турнир

UFC Vegas 69 состоится в ночь с 18 на 19 февраля. Все начнется в 00:00 по московскому времени. Основной кард стартует в 03:00, а главный бой стоит ожидать не раньше 04:20 по Москве.

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Просмотр турнира в странах бывшего СССР

Грузия — AdjaraSport

Казахстан — TV-com.kz

Узбекистан — Metrotelecom

Армения — Setanta Sports

Беларусь — VOKA.TV

Узбекистан — Metrotelecom

Состав участников турнира

Основной кард:

Джессика Андраде - Эрин Блэнчфилд

Зак Пауга - Джордан Райт

Джош Парисян - Джамал Погес

Уильям Найт - Марцин Прахне

Алекс Эрнандес - Джим Миллер

Прелимы:

Майра Буэно Силва - Лина Лансберг

Хусейн Асхабов - Джамал Эммерс

Филипе Линс - Овинс Сен-Прю

Эван Элдер - Назим Садыхов

Эй Джей Флетчер - Темба Горимбо

Клейтон Карпентер - Хуанкамило Рондерос