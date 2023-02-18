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Женское столкновение. Где смотреть UFC Vegas 69

В ночь с 18 на 19 февраля в США пройдет очередной турнир UFC. В главном поединке Джессика Андраде подерется с Эрин Бланчфилд.
Женское столкновение. Где смотреть UFC Vegas 69
18 февраля 2023 12:15
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Экс-чемпионка UFC Джессика Андраде предпочитает демонстрировать яркие и бескомпромиссные поединки. В этом бою ей будет противостоять перспективная Эрин Бланчфилд, которая выйдет на самый главный поединок своей карьеры.

В рамках турнира состоится дебют уроженца Чеченской Республики Хусейна Асхабова, который планирует выйти под флагом ОАЭ.

Где смотреть турнир

UFC Vegas 69 состоится в ночь с 18 на 19 февраля. Все начнется в 00:00 по московскому времени. Основной кард стартует в 03:00, а главный бой стоит ожидать не раньше 04:20 по Москве.

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Просмотр турнира в странах бывшего СССР

Грузия — AdjaraSport

Казахстан — TV-com.kz

Узбекистан — Metrotelecom

Армения — Setanta Sports

Беларусь — VOKA.TV

Узбекистан — Metrotelecom

Состав участников турнира

Основной кард:

Джессика Андраде - Эрин Блэнчфилд

Зак Пауга - Джордан Райт

Джош Парисян - Джамал Погес

Уильям Найт - Марцин Прахне

Алекс Эрнандес - Джим Миллер

Прелимы:

Майра Буэно Силва - Лина Лансберг

Хусейн Асхабов - Джамал Эммерс

Филипе Линс - Овинс Сен-Прю

Эван Элдер - Назим Садыхов

Эй Джей Флетчер - Темба Горимбо

Клейтон Карпентер - Хуанкамило Рондерос

источник: «Советский спорт»
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