Женское столкновение. Где смотреть UFC Vegas 69

Экс-чемпионка UFC Джессика Андраде предпочитает демонстрировать яркие и бескомпромиссные поединки. В этом бою ей будет противостоять перспективная Эрин Бланчфилд, которая выйдет на самый главный поединок своей карьеры.
В рамках турнира состоится дебют уроженца Чеченской Республики Хусейна Асхабова, который планирует выйти под флагом ОАЭ.
Где смотреть турнир
UFC Vegas 69 состоится в ночь с 18 на 19 февраля. Все начнется в 00:00 по московскому времени. Основной кард стартует в 03:00, а главный бой стоит ожидать не раньше 04:20 по Москве.
Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.
Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
Просмотр турнира в странах бывшего СССР
Грузия — AdjaraSport
Казахстан — TV-com.kz
Узбекистан — Metrotelecom
Армения — Setanta Sports
Беларусь — VOKA.TV
Узбекистан — Metrotelecom
Состав участников турнира
Основной кард:
Джессика Андраде - Эрин Блэнчфилд
Зак Пауга - Джордан Райт
Джош Парисян - Джамал Погес
Уильям Найт - Марцин Прахне
Алекс Эрнандес - Джим Миллер
Прелимы:
Майра Буэно Силва - Лина Лансберг
Хусейн Асхабов - Джамал Эммерс
Филипе Линс - Овинс Сен-Прю
Эван Элдер - Назим Садыхов
Эй Джей Флетчер - Темба Горимбо
Клейтон Карпентер - Хуанкамило Рондерос