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Нежданчик в Вегасе. Результаты турнира UFC

В США состоялся турнир UFC Vegas 69, в главном бою вечера Джессика Андраде сразилась с Эрин Бланчфилд.
Нежданчик в Вегасе. Результаты турнира UFC
19 февраля 2023 11:25
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Неудачный дебют

Боец чеченского происхождения Хусейн Асхабов неудачно дебютировал в лучшем мировом промоушене, потерпев поражение от Джамалла Эммерса.

Снова в нокауте

Ветеран ММА Овинс Сент-Прю улетел в очередной нокаут. В первом раунде его финишировал Филипе Линс.



автор фото: UFC

Сенсация в главном бою

Экс-чемпионка UFC Джессика Андраде сенсационно уступила в главном поединке вечера. Эрин Бланчфилд смогла задушить ее уже во втором раунде. Теперь американка может смело претендовать на титул, а еще она значительно добавила себе в фанатской аудитории.

Технические результаты UFC Vegas 69

Главные бои:

  • Эрин Блэнчфилд победила Джессику Андраде удушающим приемом во втором раунде

  • Зак Пауга победил Джордана Райта единогласным решением судей

  • Джамал Поджс победил Джоша Паризяна единогласным решением судей

  • Марчин Прахнио победил Уильяма Найта единогласным решением судей

Предварительные поединки:

  • Александр Эрнандес победил Джима Миллера единогласным решением судей

  • Назим Садыхов победил Эвана Элдера техническим нокаутом в третьем раунде

  • Майра Буэно Сильва победила Лину Лансберг болевым приемом во втором раунде

  • Джамалл Эммерс победил Хусейна Асхабова единогласным решением судей

  • Филипе Линс победил Овинса Сент-Пру нокаутом в первом раунде

  • Эй Джей Флетчер победил Тембу Горимбо удушающим приемом во втором раунде

  • Клейтон Карпентер победил Хуанкамило Рондерос удушающим приемом в первом раунде





источник: «Советский спорт»
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