Нежданчик в Вегасе. Результаты турнира UFC

Неудачный дебют
Боец чеченского происхождения Хусейн Асхабов неудачно дебютировал в лучшем мировом промоушене, потерпев поражение от Джамалла Эммерса.
Снова в нокауте
Ветеран ММА Овинс Сент-Прю улетел в очередной нокаут. В первом раунде его финишировал Филипе Линс.
автор фото: UFC
Сенсация в главном бою
Экс-чемпионка UFC Джессика Андраде сенсационно уступила в главном поединке вечера. Эрин Бланчфилд смогла задушить ее уже во втором раунде. Теперь американка может смело претендовать на титул, а еще она значительно добавила себе в фанатской аудитории.
Технические результаты UFC Vegas 69
Главные бои:
Эрин Блэнчфилд победила Джессику Андраде удушающим приемом во втором раунде
Зак Пауга победил Джордана Райта единогласным решением судей
Джамал Поджс победил Джоша Паризяна единогласным решением судей
Марчин Прахнио победил Уильяма Найта единогласным решением судей
Предварительные поединки:
Александр Эрнандес победил Джима Миллера единогласным решением судей
Назим Садыхов победил Эвана Элдера техническим нокаутом в третьем раунде
Майра Буэно Сильва победила Лину Лансберг болевым приемом во втором раунде
Джамалл Эммерс победил Хусейна Асхабова единогласным решением судей
Филипе Линс победил Овинса Сент-Пру нокаутом в первом раунде
Эй Джей Флетчер победил Тембу Горимбо удушающим приемом во втором раунде
Клейтон Карпентер победил Хуанкамило Рондерос удушающим приемом в первом раунде