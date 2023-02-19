Нежданчик в Вегасе. Результаты турнира UFC

Авсарагова продолжает побеждать, но о бое за титул пока тишина. Кто следующий для россиянки?

Непобежденная представительница наилегчайшего веса Bellator Диана Авсарагова одержала очередную победу, но организация пока игнорирует ее желание сразиться за титул.