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Двалишвили и Стерлинг очень много болтают и только Ян может заставить их отвечать

Мераб Двалишвили и Алджамейн Стерлинг в очередной раз негативно высказались в адрес России.
Двалишвили и Стерлинг очень много болтают и только Ян может заставить их отвечать
20 февраля 2023 17:07
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Два друга-тролля продолжают высказываться о нашей стране.и ее жителях. Сегодня отметился чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг:

«Кто меня действительно раздражает, так это фанаты из регионов Кавказа – дагестанцы, чеченцы. Я люблю этих ребят! Они крутые парни. Но вы не можете анализировать бой, потому что когда вы говорите, что у кого-есть шансы победить, вы просто отдаете должное тому, что видели у этого спортсмена в предыдущих поединках! И потом, когда я говорю, что его соперник проделал хорошую работу, вы пишете мне: «Нет, ты просто хейтер!» Какой я хейтер, если я просто анализирую бой?» – рассказал Стерлинг на своем Youtube-канале.

Это заявление было довольно мягким, но далеко не первым.

Мераб Двалишвили, который будет драться с Петром Яном 11 марта, снова попытался проехаться по российскому бойцу и затронул Российскую Федерацию:

«Для меня это больше, чем просто бой. Я должен драться за своих людей. Ничего личного, но хотим мы этого или нет, это Россия против Грузии. Я должен биться жестко, победить и сделать своих людей счастливыми. Мы с командой должны доказать, что мы лучше.

Для меня это отличная возможность. Он хороший, но глупый боец. Ему лучше убедиться в том, что он знает правила, потому что он нанес моему другу Алджамейну Стерлингу запрещенный удар. И да – когда я встретил его в Абу-Даби, он вел себя со мной неуважительно», – заявил Двалишвили в эфире подкаста UFC Unfiltered.

Хочется посоветовать Петру Яну напомнить Мерабу Двалишвили курс российской истории и сделать это напоминание в клетке UFC, а еще не молчать. После же провести курс географии с Алджаменом Стерлингом, а иначе зачем это все?

источник: «Советский спорт»
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