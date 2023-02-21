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Иван Штырков vs Магомед Исмаилов. Реванш по правилам бокса

Промоутерская компания RCC анонсировала один из самых ожидаемых боксерских поединков в этом году.
Иван Штырков vs Магомед Исмаилов. Реванш по правилам бокса
21 февраля 2023 14:39
автор: Антон Купреченков
автор фото: RCC

Топовые российские бойцы Иван Штырков и Магомед Исмаилов сойдутся в поединке по правилам бокса. Бой станет главным событием Вечера бокса от RCC Boxing Promotions, который состоится 7 марта в Екатеринбурге на пятитысячной арене ДИВС. Регламент поединка – шесть раундов, 10-унцовые перчатки, весовая категория до 93 кг.

Бой будет носить статус реванша — в 2020 году бойцы уже встречались, но в октагоне. Тогда Исмаилов оказался сильнее Штыркова, но с тех пор оба попробовали себя в боксе и в новом для себя виде спорта идут без поражений. Уральский Халк в прошлом году одержал уверенную победу над Иваном Смирновым, а Лысый Хищник записал на свой счет победы над Александром Иличем и Оланреваджу Дуродолой.

Что касается смешанных единоборств, то оба спортсмена входят в число самых популярных бойцов в России и число сильнейших в мире. Штырков — 55-й номер полутяжелого веса (до 93 кг), Исмаилов — 115-й в среднем (до 84 кг). Оба последний раз выступали на турнире RCC 13 в Екатеринбурге и одержали победы в своих поединках.

источник: «Советский спорт»
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