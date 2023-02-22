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«Мы поговорим в другом месте». Пляски и смерть в российских единоборствах

Эпопея с эпатажными выходами поп-ММА бойцов продолжилась на улице и привела к убийству.
«Мы поговорим в другом месте». Пляски и смерть в российских единоборствах
22 февраля 2023 15:15
автор: Антон Купреченков
автор фото: Наше Дело

Все началось с того, что экс-боец UFC Хадис Ибрагимов вышел на свой бой и исполнил танец, обычный танец, видно, что парень готовился. Все это выглядело действительно интересно и вызвало бурную реакцию в сети среди тинейджеров и не только. Зачем Хадис так бурно на все это отреагировал? Непонятно, но он собрался с кем-то встретиться в Дагестане и тут уже ситуация вышла за рамки правового поля. С кем встретиться и для чего?

Второй случай произошел с Гаджи «Автоматом» Наврузовым, который вышел на бой в стиле Гарри Поттера, а ассистировал ему Хадис Ибрагимов. Выход вновь взорвал болельщиков и на почве этого в Дербенте был застрелен чемпион мира по Бразильскому джиу-джитсу Видади Марданов, который выяснял отношения с хейтером Хадиса Ибрагимова Акбаром Гаджиэкперовым. Потасовка закончилась выстрелом и смертью Марданова. Теперь в этом предстоит разобраться правоохранительным органам, которые уже выдвинули версию случившегося. Да, все это произошло на почве танцев Хадиса Ибрагимова: Заявление МВД республики Дагестан:

«Общественность поделилась на «за» и «против». Споры, в том числе и в сети, были жаркими, суждения обеих сторон – категоричными. Сторонники с противниками не смогли прийти к компромиссу, и одна из таких стычек привела к трагедии – в результате конфликта погиб человек».

Источник фото: социальная сеть Гаджи Наврузова

Основная суть негатива звучала так: «Эти танцы не мужские поступки».

Давайте разбираться. Наврузов и Ибрагимов — артисты. Да, да, именно так — артисты, а потом немного спортсмены, чего от них ожидали? Парни зарабатывают деньги, хайпуют, о каких мужских качествах, в данном контексте, идет речь? Глупо и смешно.

Поп-ММА нуждается в регулировании. Об этом не один раз говорил Федор Емельяненко, но как можно регулировать безобидные выходы бойцов-артистов? Об этом должно думать Министерство спорта России — это их направление и головная боль.

Самое главное — мужские качества проявляются не в поп-ММА и не в классическом ММА. Все это более широкие понятие и устраивать разборки из-за такого бреда — это бред. Стыдно, просто стыдно за всю эту ситуацию, а еще Хадису Ибрагимову и Гаджи Наврузову надо задуматься над своими выходами, а лучше вообще завязать со всем этим, с карьерой.. Почему? Слишком много всего произошло.

источник: «Советский спорт»
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