Чемпион с трудом отстоял свой пояс. Результаты Hardcore Fighting Championship

Самат Абдырахманов и Лендруш Акопян устроили настоящее побоище. Обоюдные нокдауны постоянно сменяли друг друга. Бойцы провели абсолютно равный поединок и заставили попотеть судейскую бригаду, которая объявила ничью.

В со-главном поединке Тимур «Золотой» Мусаев провел первую защиту титула полулегкого веса против чемпиона Hardcore Boxing Ислама «Профессора» Думанова.

Думанов откровенно удивил, перебивая чемпиона в первом раунде. Кстати, это был его дебют в боях на голых кулаках. В четвертом раунде «Профессор» начал откровенно сдавать и пару раз пропустил сильные удары. Преимущество «Золотого» стало буквально тотальным и развязка не заставила себя долго ждать. Мусаев пробил апперкот, отправив Думанова в глухой нокаут. Пояс остался у чемпиона.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА

● В поединке Мартина «Лютера» Джуаряна и Самата «Кыргыза» Абдырахманова была зафиксирована ничья

● Лендруш «Леко» Акопян победил Ильдара «Хантера» Ишимбаева техническим нокаутом в третьем раунде

● Тимур «Золотой» Мусаев победил Ислама «Профессора» Думанова нокаутом в четвертом раунде

● Иван «Огнеборец» Смирнов победил Германа «Отличника» Скобенко единогласным судейским решением

● Виталий «Байкал» Ананин победил Игоря «Гарри» Барабанова единогласным судейским решением

● Гор «Рокки» Туманян победил Андрея «Цыгана» Чеботарева раздельным решением судей

● Вячеслав «Спартак» Трубаров победил Миграна «Вспышку» Барбаряна техническим нокаутом в первом раунде

● Даниил «Янки» Бридов победил Артема «Ростовского» Кузьмина техническим нокаутом в первом раунде