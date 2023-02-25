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Чемпион с трудом отстоял свой пояс. Результаты Hardcore Fighting Championship

В Москве состоялся грандиозный турнир Hardcore FC. В главном бою вечера Мартин Джуарян сразился с Саматом Абдырахмановым.
Чемпион с трудом отстоял свой пояс. Результаты Hardcore Fighting Championship
25 февраля 2023 08:05
автор: Антон Купреченков
автор фото: Hardcore FC

Самат Абдырахманов и Лендруш Акопян устроили настоящее побоище. Обоюдные нокдауны постоянно сменяли друг друга. Бойцы провели абсолютно равный поединок и заставили попотеть судейскую бригаду, которая объявила ничью.

В со-главном поединке Тимур «Золотой» Мусаев провел первую защиту титула полулегкого веса против чемпиона Hardcore Boxing Ислама «Профессора» Думанова.

Думанов откровенно удивил, перебивая чемпиона в первом раунде. Кстати, это был его дебют в боях на голых кулаках. В четвертом раунде «Профессор» начал откровенно сдавать и пару раз пропустил сильные удары. Преимущество «Золотого» стало буквально тотальным и развязка не заставила себя долго ждать. Мусаев пробил апперкот, отправив Думанова в глухой нокаут. Пояс остался у чемпиона.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА

В поединке Мартина «Лютера» Джуаряна и Самата «Кыргыза» Абдырахманова была зафиксирована ничья

Лендруш «Леко» Акопян победил Ильдара «Хантера» Ишимбаева техническим нокаутом в третьем раунде

Тимур «Золотой» Мусаев победил Ислама «Профессора» Думанова нокаутом в четвертом раунде

Иван «Огнеборец» Смирнов победил Германа «Отличника» Скобенко единогласным судейским решением

Виталий «Байкал» Ананин победил Игоря «Гарри» Барабанова единогласным судейским решением

Гор «Рокки» Туманян победил Андрея «Цыгана» Чеботарева раздельным решением судей

Вячеслав «Спартак» Трубаров победил Миграна «Вспышку» Барбаряна техническим нокаутом в первом раунде

Даниил «Янки» Бридов победил Артема «Ростовского» Кузьмина техническим нокаутом в первом раунде

источник: «Советский спорт»
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