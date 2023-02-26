ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Болезнь Крылова и укус за палец. Результаты турнира UFC Fight Night 220

В США состоялся очередной турнир UFC. В главном бою вечера должен был сразиться Никита Крылов, но заболел и поединок отменился.
Болезнь Крылова и укус за палец. Результаты турнира UFC Fight Night 220
26 февраля 2023 13:26
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Никита Крылов не смог сразиться с Районном Спэнном. За несколько часов до боя Никите стало плохо. Похоже, что он отравился и его команда приняла решение сняться с поединка.

Дебют Нурулло Алиева

Таджикский боец Нурулло Алиев дебютировал в UFC. В бою было очень много борьбы, а еще Рафаэль Алвес пожаловался, что Алиев укусил его за палец. Дебютант одержал победу решением большинства судей.

UFC

Триумф Суарес

Непобежденная Татьяна Суарес вернулась в октагон после трех лет простоя. Мастер болевых и удушающих приемов вновь подтвердила свои навыки, проведя гильотину во втором раунде.

Технические результаты турнира

  • Брендан Аллен победил Андре Муниза самбишеном в третьем раунде

  • Аугусто Сакаи победил Донтэйла Майеса единогласным судейским решением

  • Татьяна Суарес победила Монтану Де Ла Росу сабмишеном во втором раунде

  • Майк Малотт победил Йохана Лайнесса сабмишеном в первом раунде.

  • Тревор Пик победил Эрик Гонзалеза нокаутом в первом раунде

  • Жасмин Ясудавичус победила Габриэллу Фернандес единогласным судейским решением

  • Джордан Левитт победил Виктора Мартинеса нокаутом в первом раунде

  • Оде Осборн победил Чарльза Джонсона раздельным решением судей

  • Джо Солекки победил Карла Дитона сабмишеном во втором раунде

  • Нурулло Алиев победил Рафаэля Алвеса решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28)





источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Болезнь Крылова и укус за палец. Результаты турнира UFC Fight Night 220
Болезнь Крылова и укус за палец. Результаты турнира UFC Fight Night 220
В США состоялся очередной турнир UFC. В главном бою вечера должен был сразиться Никита Крылов, но заболел и поединок отменился.
26.02.2023 13:26
ММА
автор: Антон Купреченков
Чемпион с трудом отстоял свой пояс. Результаты Hardcore Fighting Championship
Чемпион с трудом отстоял свой пояс. Результаты Hardcore Fighting Championship
В Москве состоялся грандиозный турнир Hardcore FC. В главном бою вечера Мартин Джуарян сразился с Саматом Абдырахмановым.
25.02.2023 08:05
ММА
автор: Антон Купреченков
«Мы поговорим в другом месте». Пляски и смерть в российских единоборствах
«Мы поговорим в другом месте». Пляски и смерть в российских единоборствах
Эпопея с эпатажными выходами поп-ММА бойцов продолжилась на улице и привела к убийству.
22.02.2023 15:15
ММА
автор: Антон Купреченков
Иван Штырков vs Магомед Исмаилов. Реванш по правилам бокса
Иван Штырков vs Магомед Исмаилов. Реванш по правилам бокса
Промоутерская компания RCC анонсировала один из самых ожидаемых боксерских поединков в этом году.
21.02.2023 14:39
ММА
автор: Антон Купреченков
Двалишвили и Стерлинг очень много болтают и только Ян может заставить их отвечать
Двалишвили и Стерлинг очень много болтают и только Ян может заставить их отвечать
Мераб Двалишвили и Алджамейн Стерлинг в очередной раз негативно высказались в адрес России.
20.02.2023 17:07
ММА
автор: Антон Купреченков
Нежданчик в Вегасе. Результаты турнира UFC
Нежданчик в Вегасе. Результаты турнира UFC
В США состоялся турнир UFC Vegas 69, в главном бою вечера Джессика Андраде сразилась с Эрин Бланчфилд.
19.02.2023 11:25
ММА
автор: Антон Купреченков
Женское столкновение. Где смотреть UFC Vegas 69
Женское столкновение. Где смотреть UFC Vegas 69
В ночь с 18 на 19 февраля в США пройдет очередной турнир UFC. В главном поединке Джессика Андраде подерется с Эрин Бланчфилд.
18.02.2023 12:15
ММА
автор: Антон Купреченков
Приколы не нашего городка. Американский промоушен игнорирует российскую национальную символику
Приколы не нашего городка. Американский промоушен игнорирует российскую национальную символику
PFL продолжает антироссийскую политику и теперь российские спортсмены выступают без российского флага.
17.02.2023 16:34
ММА
автор: Антон Купреченков
Новый выпуск конференции «Наше Дело»: Касымбай против Дивнича. Третий бой Ибрагимова и Адамова
Новый выпуск конференции «Наше Дело»: Касымбай против Дивнича. Третий бой Ибрагимова и Адамова
В новом выпуске конференции эксклюзивно на RUTUBE шло обсуждение прошедшего турнира. Судейское решение по поводу боев «Фары»-Кузьминова и Ибрагимова-Адамова. Разогрев будущих противостояний бойцов с ММА-реалити «Путь Бойца», спорный результат в бою Ислама Кадиева и Тимурлана Пирматова.
17.02.2023 07:31
ММА
автор: Антон Купреченков
Сможет ли Кавалари победить Романкевича
Сможет ли Кавалари победить Романкевича
17 февраля в столице Беларуси на 15-тысячной «Минск-Арене» пройдет международный турнир по профессиональному кикбоксингу «ФКР ПРО 3», в главном бою которого встретятся многократные чемпионы мира беларус Петр Романкевич и бразилец Сауло Кавалари.
16.02.2023 20:00
ММА
автор: Сергей Иванов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика