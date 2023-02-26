Болезнь Крылова и укус за палец. Результаты турнира UFC Fight Night 220

Никита Крылов не смог сразиться с Районном Спэнном. За несколько часов до боя Никите стало плохо. Похоже, что он отравился и его команда приняла решение сняться с поединка.

Дебют Нурулло Алиева

Таджикский боец Нурулло Алиев дебютировал в UFC. В бою было очень много борьбы, а еще Рафаэль Алвес пожаловался, что Алиев укусил его за палец. Дебютант одержал победу решением большинства судей.

UFC

Триумф Суарес

Непобежденная Татьяна Суарес вернулась в октагон после трех лет простоя. Мастер болевых и удушающих приемов вновь подтвердила свои навыки, проведя гильотину во втором раунде.

Технические результаты турнира

Брендан Аллен победил Андре Муниза самбишеном в третьем раунде

Аугусто Сакаи победил Донтэйла Майеса единогласным судейским решением

Татьяна Суарес победила Монтану Де Ла Росу сабмишеном во втором раунде

Майк Малотт победил Йохана Лайнесса сабмишеном в первом раунде.

Тревор Пик победил Эрик Гонзалеза нокаутом в первом раунде

Жасмин Ясудавичус победила Габриэллу Фернандес единогласным судейским решением

Джордан Левитт победил Виктора Мартинеса нокаутом в первом раунде

Оде Осборн победил Чарльза Джонсона раздельным решением судей

Джо Солекки победил Карла Дитона сабмишеном во втором раунде

Нурулло Алиев победил Рафаэля Алвеса решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28)









