Болезнь Крылова и укус за палец. Результаты турнира UFC Fight Night 220

Никита Крылов не смог сразиться с Районном Спэнном. За несколько часов до боя Никите стало плохо. Похоже, что он отравился и его команда приняла решение сняться с поединка.
Дебют Нурулло Алиева
Таджикский боец Нурулло Алиев дебютировал в UFC. В бою было очень много борьбы, а еще Рафаэль Алвес пожаловался, что Алиев укусил его за палец. Дебютант одержал победу решением большинства судей.
Триумф Суарес
Непобежденная Татьяна Суарес вернулась в октагон после трех лет простоя. Мастер болевых и удушающих приемов вновь подтвердила свои навыки, проведя гильотину во втором раунде.
Технические результаты турнира
Брендан Аллен победил Андре Муниза самбишеном в третьем раунде
Аугусто Сакаи победил Донтэйла Майеса единогласным судейским решением
Татьяна Суарес победила Монтану Де Ла Росу сабмишеном во втором раунде
Майк Малотт победил Йохана Лайнесса сабмишеном в первом раунде.
Тревор Пик победил Эрик Гонзалеза нокаутом в первом раунде
Жасмин Ясудавичус победила Габриэллу Фернандес единогласным судейским решением
Джордан Левитт победил Виктора Мартинеса нокаутом в первом раунде
Оде Осборн победил Чарльза Джонсона раздельным решением судей
Джо Солекки победил Карла Дитона сабмишеном во втором раунде
Нурулло Алиев победил Рафаэля Алвеса решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28)