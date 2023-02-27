Несмешные смешные. Эту трилогию ждет весь мир единоборств

Организатор боксерских поединков Виктор Хрюнов рассказал AllBoxing.ru, что планирует организовать третий бой между Александром Емельяненко и Джеффом Монсоном по правилам бокса.

Сначала Александру Емельяненко предстоит подраться с бойцовским менеджером Артуром Варданяном, их бой пройдет 13 марта, а потом, в случае победы, провести трилогию с Джеффом Монсоном.

Всем понятно, что никакого Варданяна бывший боец Емельяненко не победит, но бой с Монсоном очень интересен организаторам, поэтому его точно проведут. Ожиданий от этого поединка нет, смысла тоже нет. Великовозрастный Джефф Монсон, который никогда не славился своими боксерскими навыками и давно потерявший форму и силу удара Александр Емельяненко, что может быть интересней?

Монсон и Емельяненко будут проводить уже третий поединок.

Первый состоялся по правилам ММА в 2012 году, тогда Джефф Монсон провел удушающий прием во втором раунде.

Второй бой прошел в 2022 году по правилам кулачных поединков и Емельяненко смог одержать победу единогласным судейским решением, закрыв поражение десятилетней давности. Формальный повод для реванша был. Мотив нынешнего поединка совершенно не поддаётся логическому объяснению. Джефф ничего не говорил Александру и был согласен с решением судей в их последнем поединке. Почему бокс? Тоже непонятно. Нам предстоит лицезреть довольно скучное трехраундовое зрелище людей, которые давно должны были завершить свою карьеру.