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Зубайра извини, но нужно идти. Что ждет Тухугова после увольнения из UFC?

Зубайра Тухугов был уволен из UFC и теперь ему нужно искать новое место работы.
Зубайра извини, но нужно идти. Что ждет Тухугова после увольнения из UFC?
02 марта 2023 13:57
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Зубайра Тухугов был частью промоушена UFC в течении девяти лет. Изначально ему пророчили скорое чемпионство, но потом все пошло не так. Череда травм, проваленные взвешивания, визы, а потом и драка в клетке с Макгрегором… Бои с топами у Зубайры не получались зрелищными. Если бы не влияние Хабиба Нурмагомедова, то его бы уволили давно, но Хабиб ушел. После последнего провала на взвешивании и поражения последовало ожидаемое увольнение. Что дальше?

АСА

Наиболее вероятно, что Зубайра Тухугов станет частью промоушена АСА. Там он может дойти до титула и после его завоевания завершить свою бойцовскую карьеру на победной ноте.

Bellator

У команды Хабиба Нурмагомедова хорошие отношения с Bellator, а все мы знаем, что этот промоушен часто подписывает экс-бойцов UFC в свой ростер. Да, конечно, Зубайра Тухугов потеряет в финансовом плане, но продолжит драться на высоком уровне. В Bellator более лояльно относятся к бойцам, которые не делают вес.

ONE FC

Сингапурский промоушен набирает обороты. Там нужно драться в своей весовой категории и взвешиваться в день боя, что для Тухугова станет большой проблемой, но можно просто перестать гонять вес.

За свою карьеру Зубайра Тухугов одержал двенадцать побед, потерпел шесть поражений и один бой закончился ничьей.

источник: «Советский спорт»
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