«Палец зашел глубоко в глаз»

На днях игорная зона «Красная Поляна» приняла сразу несколько значимых противостояний на традиционном праздничном турнире AMC FIGHT NIGHTS 118 в RED ARENA. Однако исход главного поединка за титул чемпиона в легком весе стал неожиданностью для зрителей, спортсменов и организаторов.

Магомед Сулумов и Ахмед Алиев встретились в клетке, чтобы определить нового владельца чемпионского пояса. В течение трех раундов бойцы демонстрировали зрелищное и открытое противостояние. Оба спортсмена выдерживали высокий темп, комбинировали удары, активно шли в размен атаками. Действующий чемпион дивизиона Ахмед Алиев (33 года) загружал претендента обширным арсеналов ударов ногами и с небольшим перевесом владел инициативой. Претендент Магомед Сулумов (25 лет) отвечал результативными контратаками и попытками провести удушающие приемы. Бой мог стать украшением турнира и определить нового чемпиона в легком весе.

Однако за 20 секунд до конца 3 раунда Алиев нанес неумышленный тычок в глаз своему сопернику. Бригада врачей поднялась в клетку для оказания помощи Магомеду Сулумову. Итоговое решение о продолжении боя претендент принял самостоятельно:

- Палец зашел очень глубоко в глаз, не могу продолжать с такой травмой. К сожалению, так случилось.

Ахмед Алиев выразил разочарование подобным исходом и обратился ко всем собравшимся в RED ARENA:

- Мы обещали провести настоящую бойню, но случилась эта досадная травма. Я прошу прощения у своего соперника, его команды, организаторов и болельщиков. Готов провести реванш, как можно скорее.

Президент промоушена AMC FIGHT NIGHTS Камил Гаджиев заверил зрителей о проведении обязательного реванша:

- 3 раунда доставили огромное удовольствие зрителям. Это был чемпионский бой и такие истории требуют продолжения, мы обязательно вернемся к этому противостоянию.

В со-главном событии вечера встретились Артур Гусейнов и Давид Бархударян. Гусейнов принял вызов на коротком уведомлении. Это не помешало ему показать глубину своего атакующего потенциала и фирменную стойкость. Бархударян, в свою очередь, чаще владел преимуществом в борьбе на канвасе. Боец занимал более выгодные позиции и атаковал сериями, активно подключая локти. Подобная тактика позволила ему стать победителем единогласным решением судей.

Всего в рамках турнира AMC FIGHT NIGHTS 118 состоялось 13 поединков. А гостями RED ARENA стали 1300 человек.