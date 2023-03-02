Новый выпуск боев «Наше Дело»: Ялымов против Букина. Бой Dr.Feel и Мстояна

В главном бою вечера столкнулись устоявшиеся бойцы в стихии поп-ММА Яков Букин и Андрей Ялымов по прозвищу «Хаос». Бой продлился три раунда по три минуты. Яков сразу показал свою уверенность и наносил четкие акцентированные удары по Ялымову. Один из них отправил Андрея в нокдаун уже спустя 30 секунд после начала поединка. Ялымов, как и во всех своих боях, пытался показать зрелищность и достать своего оппонента бэкфистами и супермен-панчами, однако Букин будто их предвидел и не попался на них. За время второго раунда Яков методично разбивал своего противника. В третьем раунде была видна усталость Букина, он начал пропускать удары. Дистанцию становилось держать все сложнее, и Ялымов использовал это, сблизившись со своим оппонентом. В итоге Ялымов опрокинул своего противника в нокдаун дважды за третий раунд. По результатам боя судьи объявили ничью.

После боя в клетку вышел чемпион Гран-при «Наше Дело» Ислам Кадиев и провел стердаун с Андреем Ялымовым. Бойцы наконец смогут побороться за титул по правилам ММА на одном из ближайших турниров «Наше Дело».

Состав участников турнира

• Магомед-Салам «Даргва» Рабаданов - Амир Амиров

• Тимур «Езидский» Мстоян - Филлип «Dr.Feel» Чиньянга

• Федор «Башэ» Бабич - Бекбулат «Restless» Магомедов

• Якин «ТиДжей» Мукадамшоев - Морис Болеян

• Яков Букин - Андрей «Хаос» Ялымов

Ссылка на выпуск: https://rutube.sport/video/nashe-delo-bukin-vs-yalymov/

Олег Тактаров, первый чемпион UFC из России, стал специальным гостем «Нашего Дела» и выступил в роли комментатора на всех боях турнира.