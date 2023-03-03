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Американец точно проиграет. Прогноз на поединок Гассиева и Балогуна

В ночь с 3 на 4 марта в Ереване пройдет очередной поединок Мурата Гассиева. В данном материале мы поделимся своим прогнозом на предстоящий поединок.
Американец точно проиграет. Прогноз на поединок Гассиева и Балогуна
03 марта 2023 12:00
автор: Антон Купреченков

После череды травм Мурат Гассиев продолжает покорять тяжелый вес и пока не дерется с полноценными топами. В этот раз нашему соотечественнику достался откровенный середняк из США. Пусть вас не смущает его рекорд, а Майкл Балогун одержал двадцать побед подряд и не проиграл ни одного боя. Его соперники никому не известны и не представляют никакой ценности. Оппозиция Гассиева была сильнее в несколько раз. Кстати, а еще Майкл бывший американский футболист.

Прогноз на поединок

В этом бою не стоит искать интригу. Ее просто нет. Кстати, шансов у американца тоже нет. Майкл Балогун плохо двигается, он крайне медленный боксер. Его скорость не сравнится со скоростью россиянина. Мурат точно нокаутирует Майкла своими боковыми ударами. Бой однозначно не дойдет до судейского решения. «Велосипед» (бег по рингу) это единственный шанс спасения для Балогуна, но «дожить» до конца поединка он точно не сможет. Есть еще вариант идти вперед, но тогда все закончится быстрее. Мурат Гассиев однозначно нокаутирует Балогуна в первых раунда поединка. Все эксперты однозначно ставят на российского боксера.

Бой состоится 3 марта в 23:00 по московскому времени. Погрузиться в атмосферу предстоящей схватки и следить за поединком в прямом эфире можно в приложении «Лиги Ставок». Здесь — широкая линия и самые интересные исходы. Для всех новых игроков букмекерская компания подготовила отличный подарок — бонус до 10 000 рублей в Колесе фортуны!

источник: «Советский спорт»
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