Возвращение короля ММА. Джонс уничтожит Гана

Джон Джонс не дрался ровно три года, в его возвращение уже особо никто не верил, но он снова выйдет в октагон уже в эти выходные.

Джону Джонсу предстоит поединок с Сирилом Ганом, они будут биться за титул чемпиона UFC в тяжелом весе, который стал вакантен после ухода Фрэнсиса Нганну.

Однозначным фаворитом является Джонс, несмотря на трехгодичный простой. Безусловно, что он самый титулованный боец всех времен, которого смогло победить лишь собственное разгильдяйство. Опыт Гана не сравнится с опытом Джонса. Его возвращение становится главным событием года в мировом ММА.

Прогноз

Бой не будет быстрым, но его полностью будет контролировать Джонс. Сомнительно, что бывший чемпион в полутяжелом весе полетит вперед. Кстати, он так никогда и не делал, а всегда отличался грамотным планированием поединков, разбирая своих оппонентов по полочкам.

Борьба Джонса не сравнится с навыками Гана. Не будем забывать, что Джонс настоящий мастер болевых и удушающих приемов. Единственная опасность — это сила ударов Сирила Гана. Не будем забывать, что француз тяжеловес, а Джонс всегда дрался в полутяжах и не пробовал на себе удары такой силы, но в чудо не верится. Считаем, что Джонс одержит победу единогласным решением судей. Ему нужно продышаться и вновь почувствовать клетку, но если он решит, что может, то финиширует Гана в поздних раундах.

В статистике Джона Джонса двадцать шесть побед, одно поражение и один бой остался без результата.

В статистике Сирила Гана одиннадцать побед и одно поражение.