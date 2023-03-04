Скучно не будет! Как смотреть UFC 285?

Фанаты очень ждут возвращение Джона Джонса в ММА. Легендарный полутяжеловес не дрался три года, а еще он дебютирует в тяжелом весе. Многие сомневаются в его успехе, за это время у Джонса появился живот и его форма далека от пиковой. Сирил Ган планирует приложить все усилия и окончательно отправить бывшего чемпиона на пенсию.
В со-главном поединке Валентина Шевченко будет проводить очередную защиту титула. Ее соперницей станет опасная мексиканка Алекса Грассо.
UFC 285 состоится в ночь с 4 на 5 марта. Все начнется в 02:15 по московскому времени. Основной кард стартует в 06:00, а главный бой стоит ожидать не раньше 07:30 по Москве.
Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.
Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
Просмотр турнира в странах бывшего СССР
Грузия — AdjaraSport
Казахстан — TV-com.kz
Узбекистан — Metrotelecom
Армения — Setanta Sports
Беларусь — VOKA.TV
Узбекистан — Metrotelecom
Состав участников
Джон Джонс vs Сирил Ган;
Валентина Шевченко vs Алекса Грассо;
Джефф Нил vs Шавкат Рахмонов;
Матеуш Гамрот vs Джэлин Тернер;
Бо Никал vs Джейми Пикетт;
Коди Гарбрандт vs Тревин Джонс;
Дерек Брансон vs Дрикус Дю Плесси;
Вивьен Арауджо vs Аманда Рибас;
Джулиан Маркез vs Марк-Андре Барио;
Иэн Мачадо Гэрри vs Сонг Кенан;
Мана Мартинез vs Камерон Саайман;
Джессика Пенн vs Табата Риччи;
Д'Амон Блэкшир vs Фарид Башарат;
Эстебан Рибович vs Лоик Раджабов.