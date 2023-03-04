ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Скучно не будет! Как смотреть UFC 285?

5 марта в США пройдет турнир UFC 285, в главном бою вечера Джон Джонс подерется с Сирилом Ганом за титул организации в тяжелом весе.
Скучно не будет! Как смотреть UFC 285?
04 марта 2023 18:10
автор: Антон Купреченков

Фанаты очень ждут возвращение Джона Джонса в ММА. Легендарный полутяжеловес не дрался три года, а еще он дебютирует в тяжелом весе. Многие сомневаются в его успехе, за это время у Джонса появился живот и его форма далека от пиковой. Сирил Ган планирует приложить все усилия и окончательно отправить бывшего чемпиона на пенсию.

В со-главном поединке Валентина Шевченко будет проводить очередную защиту титула. Ее соперницей станет опасная мексиканка Алекса Грассо.

UFC 285 состоится в ночь с 4 на 5 марта. Все начнется в 02:15 по московскому времени. Основной кард стартует в 06:00, а главный бой стоит ожидать не раньше 07:30 по Москве.

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Просмотр турнира в странах бывшего СССР

Грузия — AdjaraSport

Казахстан — TV-com.kz

Узбекистан — Metrotelecom

Армения — Setanta Sports

Беларусь — VOKA.TV

Узбекистан — Metrotelecom

Состав участников

  • Джон Джонс vs Сирил Ган;

  • Валентина Шевченко vs Алекса Грассо;

  • Джефф Нил vs Шавкат Рахмонов;

  • Матеуш Гамрот vs Джэлин Тернер;

  • Бо Никал vs Джейми Пикетт;

  • Коди Гарбрандт vs Тревин Джонс;

  • Дерек Брансон vs Дрикус Дю Плесси;

  • Вивьен Арауджо vs Аманда Рибас;

  • Джулиан Маркез vs Марк-Андре Барио;

  • Иэн Мачадо Гэрри vs Сонг Кенан;

  • Мана Мартинез vs Камерон Саайман;

  • Джессика Пенн vs Табата Риччи;

  • Д'Амон Блэкшир vs Фарид Башарат;

  • Эстебан Рибович vs Лоик Раджабов.

Скучно не будет! Как смотреть UFC 285?
Скучно не будет! Как смотреть UFC 285?
5 марта в США пройдет турнир UFC 285, в главном бою вечера Джон Джонс подерется с Сирилом Ганом за титул организации в тяжелом весе.
04.03.2023 18:10
ММА
автор: Антон Купреченков
Возвращение короля ММА. Джонс уничтожит Гана
Возвращение короля ММА. Джонс уничтожит Гана
5 марта в рамках UFC 285 Сирил Ган поприветствует Джона Джонса, который возвращается в ММА и дебютирует в тяжелом весе.
03.03.2023 13:04
ММА
автор: Антон Купреченков
Американец точно проиграет. Прогноз на поединок Гассиева и Балогуна
Американец точно проиграет. Прогноз на поединок Гассиева и Балогуна
В ночь с 3 на 4 марта в Ереване пройдет очередной поединок Мурата Гассиева. В данном материале мы поделимся своим прогнозом на предстоящий поединок.
03.03.2023 12:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Новый выпуск боев «Наше Дело»: Ялымов против Букина. Бой Dr.Feel и Мстояна
Новый выпуск боев «Наше Дело»: Ялымов против Букина. Бой Dr.Feel и Мстояна
В новом выпуске «Наше Дело» впервые выступил Морис Болеян. Андрей Ялымов провел бой против Якова Букина и в дальнейшем сразится за пояс. Тимур Мстоян столкнулся в клетке с «Dr.Feel». Олег Тактаров был специальным гостем этого турнира.
02.03.2023 21:44
ММА
автор: Антон Купреченков
«Палец зашел глубоко в глаз»
«Палец зашел глубоко в глаз»
Впервые в истории RED ARENA главный бой вечера не состоялся.
02.03.2023 16:03
ММА
автор: Елена Коновальцева
Зубайра извини, но нужно идти. Что ждет Тухугова после увольнения из UFC?
Зубайра извини, но нужно идти. Что ждет Тухугова после увольнения из UFC?
Зубайра Тухугов был уволен из UFC и теперь ему нужно искать новое место работы.
02.03.2023 13:57
ММА
автор: Антон Купреченков
Возвращение Джонса и очередной бой Гассиева. Главные поединки ММА и бокса в марте
Возвращение Джонса и очередной бой Гассиева. Главные поединки ММА и бокса в марте
«Советский спорт» традиционно составил подборку главных событий предстоящего месяца в мире ММА и бокса.
28.02.2023 14:32
ММА
автор: Антон Купреченков
Несмешные смешные. Эту трилогию ждет весь мир единоборств
Несмешные смешные. Эту трилогию ждет весь мир единоборств
Александр Емельяненко и Джефф Монсон могут провести третий бой.
27.02.2023 15:43
ММА
автор: Антон Купреченков
Болезнь Крылова и укус за палец. Результаты турнира UFC Fight Night 220
Болезнь Крылова и укус за палец. Результаты турнира UFC Fight Night 220
В США состоялся очередной турнир UFC. В главном бою вечера должен был сразиться Никита Крылов, но заболел и поединок отменился.
26.02.2023 13:26
ММА
автор: Антон Купреченков
Чемпион с трудом отстоял свой пояс. Результаты Hardcore Fighting Championship
Чемпион с трудом отстоял свой пояс. Результаты Hardcore Fighting Championship
В Москве состоялся грандиозный турнир Hardcore FC. В главном бою вечера Мартин Джуарян сразился с Саматом Абдырахмановым.
25.02.2023 08:05
ММА
автор: Антон Купреченков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика