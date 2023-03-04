Скучно не будет! Как смотреть UFC 285?

Фанаты очень ждут возвращение Джона Джонса в ММА. Легендарный полутяжеловес не дрался три года, а еще он дебютирует в тяжелом весе. Многие сомневаются в его успехе, за это время у Джонса появился живот и его форма далека от пиковой. Сирил Ган планирует приложить все усилия и окончательно отправить бывшего чемпиона на пенсию.

В со-главном поединке Валентина Шевченко будет проводить очередную защиту титула. Ее соперницей станет опасная мексиканка Алекса Грассо.

UFC 285 состоится в ночь с 4 на 5 марта. Все начнется в 02:15 по московскому времени. Основной кард стартует в 06:00, а главный бой стоит ожидать не раньше 07:30 по Москве.

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Просмотр турнира в странах бывшего СССР

Грузия — AdjaraSport

Казахстан — TV-com.kz

Узбекистан — Metrotelecom

Армения — Setanta Sports

Беларусь — VOKA.TV

Узбекистан — Metrotelecom

Состав участников

Джон Джонс vs Сирил Ган;

Валентина Шевченко vs Алекса Грассо;

Джефф Нил vs Шавкат Рахмонов;

Матеуш Гамрот vs Джэлин Тернер;

Бо Никал vs Джейми Пикетт;

Коди Гарбрандт vs Тревин Джонс;

Дерек Брансон vs Дрикус Дю Плесси;

Вивьен Арауджо vs Аманда Рибас;

Джулиан Маркез vs Марк-Андре Барио;

Иэн Мачадо Гэрри vs Сонг Кенан;