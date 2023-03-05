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Шевченко и Ган закономерно отлетели в аут. Результаты UFC 285

В США прошел турнир UFC 285, в главном поединке вечера Джон Джонс задушил Сирила Гана и стал чемпионом UFC в тяжелом весе.
Шевченко и Ган закономерно отлетели в аут. Результаты UFC 285
05 марта 2023 12:15
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Король вернулся

Джонс Джонс осуществил фантастическое возвращение в ММА, доказав, что является лучшим бойцом всех времен. Долго возиться с Сирилом Ганом он не стал, показав свой и его уровень. Он не стал долго возиться с Ганом, который совершенно не владеет борьбой. Все завершилось феерично и в первом раунде. Джонс провел гильотину в первом раунде и совершил одно из самых триумфальных возвращений в спорт за всю его историю. За свою карьеру он не потерпел ни одного реального поражения и добавил в свою копилку пояс тяжелого веса. Кстати, реальных соперников в этом весе у него нет.

Источник фото: UFC

Поражение Шевченко

Валентина Шевченко не сделала работу над ошибками, не подтянула борьбу и закономерно поплатилась. Алекса Грассо совершила невероятный прорыв и отняла пояс у доминирующей чемпионки, задушив ее, абсолютно закономерно, в четвертом раунде.

Источник фото: UFC

Технические результаты турнира

Главные бои:

• Джон Джонс победил удушающим приемом в первом раунде Сирила Гана и завоевал вакантный титул в тяжелом весе;

Алекса Грассо победила удушающим приемом в четвером раунде Валентину Шевченко и стала новой чемпионкой женского наилегчайшего веса;

Шавкат Рахмонов победил удушающим приемом в третьем раунде Джеффа Нила;

Матеуш Гамрот победил Джэлина Тернера раздельным решением судей (29-28, 28-29, 30-27);

Бо Никал победил удушающим приемом в первом раунде Джейми Пикетта.

Предварительный кард:

Коди Гарбрандт победил Тревина Джонса единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);

Дрикус Дю Плесси победил Дерека Брансона техническим нокаутом;

Аманда Рибас победила Вивьен Арауджо единогласным решением судей (29-27, 30-26, 30-27);

Марк-Андре Барио победил Джулиана Маркеза техническим нокаутом;

Иэн Мачадо Гэрри победил Сонга Кенана техническим нокаутом;

Камерон Саайман победил Мана Мартинеза решением большинства судей (29-26, 28-27, 28-28);

Табата Риччи победила Джессику Пенн сабмишеном;

Фарид Башарат победил Д'Амона Блэкшира единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);

Лоик Раджабов победил Эстебана Рибовича единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

источник: «Советский спорт»
Шевченко и Ган закономерно отлетели в аут. Результаты UFC 285
Шевченко и Ган закономерно отлетели в аут. Результаты UFC 285
В США прошел турнир UFC 285, в главном поединке вечера Джон Джонс задушил Сирила Гана и стал чемпионом UFC в тяжелом весе.
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автор: Антон Купреченков
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