Шевченко и Ган закономерно отлетели в аут. Результаты UFC 285

Король вернулся

Джонс Джонс осуществил фантастическое возвращение в ММА, доказав, что является лучшим бойцом всех времен. Долго возиться с Сирилом Ганом он не стал, показав свой и его уровень. Он не стал долго возиться с Ганом, который совершенно не владеет борьбой. Все завершилось феерично и в первом раунде. Джонс провел гильотину в первом раунде и совершил одно из самых триумфальных возвращений в спорт за всю его историю. За свою карьеру он не потерпел ни одного реального поражения и добавил в свою копилку пояс тяжелого веса. Кстати, реальных соперников в этом весе у него нет.

Источник фото: UFC

Поражение Шевченко

Валентина Шевченко не сделала работу над ошибками, не подтянула борьбу и закономерно поплатилась. Алекса Грассо совершила невероятный прорыв и отняла пояс у доминирующей чемпионки, задушив ее, абсолютно закономерно, в четвертом раунде.

Источник фото: UFC

Технические результаты турнира

Главные бои:

• Джон Джонс победил удушающим приемом в первом раунде Сирила Гана и завоевал вакантный титул в тяжелом весе;

• Алекса Грассо победила удушающим приемом в четвером раунде Валентину Шевченко и стала новой чемпионкой женского наилегчайшего веса;

• Шавкат Рахмонов победил удушающим приемом в третьем раунде Джеффа Нила;

• Матеуш Гамрот победил Джэлина Тернера раздельным решением судей (29-28, 28-29, 30-27);

• Бо Никал победил удушающим приемом в первом раунде Джейми Пикетта.

Предварительный кард:

• Коди Гарбрандт победил Тревина Джонса единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);

• Дрикус Дю Плесси победил Дерека Брансона техническим нокаутом;

• Аманда Рибас победила Вивьен Арауджо единогласным решением судей (29-27, 30-26, 30-27);

• Марк-Андре Барио победил Джулиана Маркеза техническим нокаутом;

• Иэн Мачадо Гэрри победил Сонга Кенана техническим нокаутом;

• Камерон Саайман победил Мана Мартинеза решением большинства судей (29-26, 28-27, 28-28);

• Табата Риччи победила Джессику Пенн сабмишеном;

• Фарид Башарат победил Д'Амона Блэкшира единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);

• Лоик Раджабов победил Эстебана Рибовича единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).