Шевченко и Ган закономерно отлетели в аут. Результаты UFC 285

Король вернулся
Джонс Джонс осуществил фантастическое возвращение в ММА, доказав, что является лучшим бойцом всех времен. Долго возиться с Сирилом Ганом он не стал, показав свой и его уровень. Он не стал долго возиться с Ганом, который совершенно не владеет борьбой. Все завершилось феерично и в первом раунде. Джонс провел гильотину в первом раунде и совершил одно из самых триумфальных возвращений в спорт за всю его историю. За свою карьеру он не потерпел ни одного реального поражения и добавил в свою копилку пояс тяжелого веса. Кстати, реальных соперников в этом весе у него нет.
Поражение Шевченко
Валентина Шевченко не сделала работу над ошибками, не подтянула борьбу и закономерно поплатилась. Алекса Грассо совершила невероятный прорыв и отняла пояс у доминирующей чемпионки, задушив ее, абсолютно закономерно, в четвертом раунде.
Технические результаты турнира
Главные бои:
• Джон Джонс победил удушающим приемом в первом раунде Сирила Гана и завоевал вакантный титул в тяжелом весе;
• Алекса Грассо победила удушающим приемом в четвером раунде Валентину Шевченко и стала новой чемпионкой женского наилегчайшего веса;
• Шавкат Рахмонов победил удушающим приемом в третьем раунде Джеффа Нила;
• Матеуш Гамрот победил Джэлина Тернера раздельным решением судей (29-28, 28-29, 30-27);
• Бо Никал победил удушающим приемом в первом раунде Джейми Пикетта.
Предварительный кард:
• Коди Гарбрандт победил Тревина Джонса единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);
• Дрикус Дю Плесси победил Дерека Брансона техническим нокаутом;
• Аманда Рибас победила Вивьен Арауджо единогласным решением судей (29-27, 30-26, 30-27);
• Марк-Андре Барио победил Джулиана Маркеза техническим нокаутом;
• Иэн Мачадо Гэрри победил Сонга Кенана техническим нокаутом;
• Камерон Саайман победил Мана Мартинеза решением большинства судей (29-26, 28-27, 28-28);
• Табата Риччи победила Джессику Пенн сабмишеном;
• Фарид Башарат победил Д'Амона Блэкшира единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);
• Лоик Раджабов победил Эстебана Рибовича единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).