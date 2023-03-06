Номер один вне зависимости от весовой категории. Кто следующий для Джона Джонса?

Давайте откровенно, но у Джонса нет соперников в тяжелов весе, кстати, в полутяжелом тоже. Он победит любого.

Стипе Миочич

Бой планируется уже год. Будущее экс-чемпиона Стипе Миочича совершенно непонятно. Он давно не дрался, а возможно и не будет. Но даже если бой и состоится, то Стипе проиграет.

Источник фото: UFC

Сергей Павлович

Российский тяжеловес находится на пике, но с Джонсом ему драться пока рано, хотя, скорее всего, их сведут в следующем поединке. На апсет надежды фактически нет. К сожалению, но Павлович проиграет.

Еще несколько лет чемпион может конкурировать в нескольких весовых категориях. Главное, чтобы Джонс не начал паясничать и снова не попал в плохие истории.

Махачев и Волкановски бились за звание лучшего, но Джонс их обгоняет.

Источник фото: UFC

Полутяжелый вес

Не исключено, что Джонс снова решит забрать пояс полутяжелого дивизиона, после нескольких защит он может спуститься на категорию ниже. Яркими топами этого веса являются Магомед Анкалаев и Иржи Прохазка. Сомнительно, что они могут победить Джонса. Джон был и остается лучшим бойцом ММА вне зависимости от весовой категории!