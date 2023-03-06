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Номер один вне зависимости от весовой категории. Кто следующий для Джона Джонса?

Джон Джонс брутально финишировал Сирила Гана и стал чемпион UFC в тяжелом весе, но кто следующий?
Номер один вне зависимости от весовой категории. Кто следующий для Джона Джонса?
06 марта 2023 08:01
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Давайте откровенно, но у Джонса нет соперников в тяжелов весе, кстати, в полутяжелом тоже. Он победит любого.

Стипе Миочич

Бой планируется уже год. Будущее экс-чемпиона Стипе Миочича совершенно непонятно. Он давно не дрался, а возможно и не будет. Но даже если бой и состоится, то Стипе проиграет.

Источник фото: UFC

Сергей Павлович

Российский тяжеловес находится на пике, но с Джонсом ему драться пока рано, хотя, скорее всего, их сведут в следующем поединке. На апсет надежды фактически нет. К сожалению, но Павлович проиграет.

Еще несколько лет чемпион может конкурировать в нескольких весовых категориях. Главное, чтобы Джонс не начал паясничать и снова не попал в плохие истории.

Махачев и Волкановски бились за звание лучшего, но Джонс их обгоняет.

Источник фото: UFC

Полутяжелый вес

Не исключено, что Джонс снова решит забрать пояс полутяжелого дивизиона, после нескольких защит он может спуститься на категорию ниже. Яркими топами этого веса являются Магомед Анкалаев и Иржи Прохазка. Сомнительно, что они могут победить Джонса. Джон был и остается лучшим бойцом ММА вне зависимости от весовой категории!

источник: «Советский спорт»
Номер один вне зависимости от весовой категории. Кто следующий для Джона Джонса?
Номер один вне зависимости от весовой категории. Кто следующий для Джона Джонса?
Джон Джонс брутально финишировал Сирила Гана и стал чемпион UFC в тяжелом весе, но кто следующий?
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