Шевченко требует реванш и она его получит!

«Таков этот спорт. Можно выигрывать все раунды, а потом глупо проиграть. Верю, что в нашем втором поединке будет другой результат. Это показательный момент – надо усерднее тренироваться, чтобы побеждать. Хочу незамедлительный реванш, потому что знаю, что выигрывала этот бой», – заявила Валентина Шевченко на пресс-конференции после турнира.

Источник фото: UFC

UFC постоянно организует незамедлительные реванши своим чемпионам! В этом случае все будет идти по такому же сценарию. Алекса Грассо точно не станет никуда убегать. Проблема не в сроках, а бой может состояться уже к концу этого года, проблема в том, что Валентина Шевченко совершенно перестала развиваться в спортивном плане. Её просчитали, поняли, что ее грэпплинг очень далек от совершенства. Надо отдать должное, но Грассо и в стойке выглядела прекрасно, проведя большую подготовительную работу. Если Валентина не начнет развивать свою борьбу, а дело это весьма сложное и долгое, то в реванше будет абсолютно идентичный результат. Ее просто задушат. Валентине сейчас надо собраться и провести полноценную работу над ошибками. Учитывая, что она боец высочайшего уровня, то для нее это не станет глобальной проблемой, а иначе о победах и чемпионских амбициях можно забыть!