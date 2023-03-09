ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

PREMIER назвал дату выхода нового сериала «Колотушка» о боях без правил

Первые серии нового драмеди «Колотушка» выйдут в онлайн-кинотеатре PREMIER уже 23 марта 2023 года. Сериал расскажет историю двух братьев, которые вынуждены участвовать в боях без правил, видя возможность выйти в «люди» и вернуть долг. 
PREMIER назвал дату выхода нового сериала «Колотушка» о боях без правил
09 марта 2023 00:18
автор: Антон Купреченков
автор фото: PREMIER

Новый постер сериала «Колотушка» передает настроение и атмосферу проекта: это ироничный, местами жесткий сериал о боях для тех, кто рос на кассетах с Брюсом Ли, картинах Гая Ричи, играл в Mortal Combat. Сериал рассказывает о взаимовыручке в семье и братской любви, которая проходит испытания.

Главный герой сериала Саня живёт в Брянске. Он на пороге тридцатилетия. Женат, работает экспедитором в торговой сети, воспитывает сына. Совсем недавно Саня выплатил ипотеку за квартиру и стал типичным положительным человеком. Но в молодости Саня жил совсем по-другому: драки на местных дискотеках, разборки на улицах. Всё это в компании авторитетного старшего брата Паши, кулаки которого не заживали с детства.

С годами Паша не изменился, и в свои 30 лет планирует участвовать в боях без правил. Встретившись после долгой разлуки, братья выпили лишнего и попали в аварию: по их вине было разбито несколько новых машин в автосалоне. В один момент Саня получил огромный долг, потерял работу и жену. А старший брат сломал руку. Теперь Саня вынужден выступить вместо брата, и освоить новую профессию «Боец», которая поможет встать ему на ноги.

Режиссером проекта стал Миша Маралес. В ролях: Андрей Пынзару, Юрий Насонов, Лукерья Ильяшенко, Сергей Степин, Михаил Евланов, Безряднова Ирина, Таша Цветкова и другие. Партнером проекта выступила бойцовская лига «Наше Дело».

«“Колотушка”— это братский сериал, в нём есть своя философия, которая говорит о том, что семью всегда нужно ставить на первое место. Главные герои сериала – очень разные по своему поведению и жизненным целям братья, которые вынуждены работать в команде. Жизнь проверяет их на прочность, и только от них зависит, смогут ли они объединиться и преодолеть трудности вместе», — говорит о сериале исполнитель главной роли Андрей Пынзару.

источник: «Советский спорт»
PREMIER назвал дату выхода нового сериала «Колотушка» о боях без правил
PREMIER назвал дату выхода нового сериала «Колотушка» о боях без правил
Первые серии нового драмеди «Колотушка» выйдут в онлайн-кинотеатре PREMIER уже 23 марта 2023 года. Сериал расскажет историю двух братьев, которые вынуждены участвовать в боях без правил, видя возможность выйти в «люди» и вернуть долг. 
09.03.2023 00:18
ММА
автор: Антон Купреченков
Шевченко требует реванш и она его получит!
Шевченко требует реванш и она его получит!
Валентина Шевченко была задушена Алексой Грассой и потеряла титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе. Теперь ей нужен незамедлительный реванш!
07.03.2023 15:36
ММА
автор: Антон Купреченков
Номер один вне зависимости от весовой категории. Кто следующий для Джона Джонса?
Номер один вне зависимости от весовой категории. Кто следующий для Джона Джонса?
Джон Джонс брутально финишировал Сирила Гана и стал чемпион UFC в тяжелом весе, но кто следующий?
06.03.2023 08:01
ММА
автор: Антон Купреченков
Шевченко и Ган закономерно отлетели в аут. Результаты UFC 285
Шевченко и Ган закономерно отлетели в аут. Результаты UFC 285
В США прошел турнир UFC 285, в главном поединке вечера Джон Джонс задушил Сирила Гана и стал чемпионом UFC в тяжелом весе.
05.03.2023 12:15
ММА
автор: Антон Купреченков
Скучно не будет! Как смотреть UFC 285?
Скучно не будет! Как смотреть UFC 285?
5 марта в США пройдет турнир UFC 285, в главном бою вечера Джон Джонс подерется с Сирилом Ганом за титул организации в тяжелом весе.
04.03.2023 18:10
ММА
автор: Антон Купреченков
Возвращение короля ММА. Джонс уничтожит Гана
Возвращение короля ММА. Джонс уничтожит Гана
5 марта в рамках UFC 285 Сирил Ган поприветствует Джона Джонса, который возвращается в ММА и дебютирует в тяжелом весе.
03.03.2023 13:04
ММА
автор: Антон Купреченков
Американец точно проиграет. Прогноз на поединок Гассиева и Балогуна
Американец точно проиграет. Прогноз на поединок Гассиева и Балогуна
В ночь с 3 на 4 марта в Ереване пройдет очередной поединок Мурата Гассиева. В данном материале мы поделимся своим прогнозом на предстоящий поединок.
03.03.2023 12:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Новый выпуск боев «Наше Дело»: Ялымов против Букина. Бой Dr.Feel и Мстояна
Новый выпуск боев «Наше Дело»: Ялымов против Букина. Бой Dr.Feel и Мстояна
В новом выпуске «Наше Дело» впервые выступил Морис Болеян. Андрей Ялымов провел бой против Якова Букина и в дальнейшем сразится за пояс. Тимур Мстоян столкнулся в клетке с «Dr.Feel». Олег Тактаров был специальным гостем этого турнира.
02.03.2023 21:44
ММА
автор: Антон Купреченков
«Палец зашел глубоко в глаз»
«Палец зашел глубоко в глаз»
Впервые в истории RED ARENA главный бой вечера не состоялся.
02.03.2023 16:03
ММА
автор: Елена Коновальцева
Зубайра извини, но нужно идти. Что ждет Тухугова после увольнения из UFC?
Зубайра извини, но нужно идти. Что ждет Тухугова после увольнения из UFC?
Зубайра Тухугов был уволен из UFC и теперь ему нужно искать новое место работы.
02.03.2023 13:57
ММА
автор: Антон Купреченков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика