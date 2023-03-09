PREMIER назвал дату выхода нового сериала «Колотушка» о боях без правил

Новый постер сериала «Колотушка» передает настроение и атмосферу проекта: это ироничный, местами жесткий сериал о боях для тех, кто рос на кассетах с Брюсом Ли, картинах Гая Ричи, играл в Mortal Combat. Сериал рассказывает о взаимовыручке в семье и братской любви, которая проходит испытания.

Главный герой сериала Саня живёт в Брянске. Он на пороге тридцатилетия. Женат, работает экспедитором в торговой сети, воспитывает сына. Совсем недавно Саня выплатил ипотеку за квартиру и стал типичным положительным человеком. Но в молодости Саня жил совсем по-другому: драки на местных дискотеках, разборки на улицах. Всё это в компании авторитетного старшего брата Паши, кулаки которого не заживали с детства.

С годами Паша не изменился, и в свои 30 лет планирует участвовать в боях без правил. Встретившись после долгой разлуки, братья выпили лишнего и попали в аварию: по их вине было разбито несколько новых машин в автосалоне. В один момент Саня получил огромный долг, потерял работу и жену. А старший брат сломал руку. Теперь Саня вынужден выступить вместо брата, и освоить новую профессию «Боец», которая поможет встать ему на ноги.

Режиссером проекта стал Миша Маралес. В ролях: Андрей Пынзару, Юрий Насонов, Лукерья Ильяшенко, Сергей Степин, Михаил Евланов, Безряднова Ирина, Таша Цветкова и другие. Партнером проекта выступила бойцовская лига «Наше Дело».

«“Колотушка”— это братский сериал, в нём есть своя философия, которая говорит о том, что семью всегда нужно ставить на первое место. Главные герои сериала – очень разные по своему поведению и жизненным целям братья, которые вынуждены работать в команде. Жизнь проверяет их на прочность, и только от них зависит, смогут ли они объединиться и преодолеть трудности вместе», — говорит о сериале исполнитель главной роли Андрей Пынзару.