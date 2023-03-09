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Агрессия против спокойствия. Прогноз на поединок Двалишвили и Яна

В ночь с 11 на 12 марта Петр Ян и Мераб Двалишвили возглавят турнир UFC Fight Night 221.
Агрессия против спокойствия. Прогноз на поединок Двалишвили и Яна
09 марта 2023 12:47
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Агрессия Двалишвили

Мераб Двалишвили выглядит очень заряженным. Он постоянно проезжается по личности Петра Яна и пытается критиковать политику России, впрочем, все это получается у него довольно глупо, но он так не считает.

Спокойствие Яна

Петр Ян выглядит очень спокойным, это иногда даже немного раздражает, видимо он решил сказать свое веское слово в клетке. Петр даже умудряется защищать Двалишвили, утверждаю, что в личном общении он иной. Ладно, пусть так.

Прогноз

Я думаю, они уже знают, как ко мне готовиться. Я тоже понимаю, что будет делать Мераб. Всегда хочется закончить бой досрочно, не оставлять решение за судьями. А так, задача – победить. И хочется сделать это досрочно и уверенно», – заявил Петр Ян на пресс-конференции

Напрягает, что Ян говорит о читаемости своей подготовки. Мы неоднократно писали об этом, а теперь он и сам подтверждает. Блеф это или нет? Станет понятно в воскресенье.

Двалишвили сделает упор на борьбу, у него хорошая вольная борьба, но слабый грэпплинг, а Ян умеет, раньше умел точно, подниматься из партера. У Мераба нет контроля, который позволит залеживать россиянина.

Стойка Яна находится совершенно на другом уровне. Понятно, что акцент будет именно на нее. Петр постарается использовать свою сильную сторону и нокаутировать Двалишвили. Для Мераба этот бой станет очень серьезной проверкой на прочность. Учитывая, что от борьбы Ян более-менее уходил (раньше), то шанс не оказаться внизу сохраняется. Если россиянин не финиширует грузинского американца в первых трех раундах, то может проиграть. Да, еще Петр Ян должен быть готовым к различным провокациям.

В статистике Мераба Двалишвили четырнадцать побед и четыре поражения.

В рекорде Петра Яна шестнадцать побед и четыре поражения.

источник: «Советский спорт»
Агрессия против спокойствия. Прогноз на поединок Двалишвили и Яна
Агрессия против спокойствия. Прогноз на поединок Двалишвили и Яна
В ночь с 11 на 12 марта Петр Ян и Мераб Двалишвили возглавят турнир UFC Fight Night 221.
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