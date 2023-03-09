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Новый выпуск конференции «Наше Дело»: Турнир 16 марта. Грозин - «Перс»

В новом выпуске конференции объявлена дата следующего прямого эфира турнира «Наше Дело», который пройдет на RUTUBE. В главном бою вечера столкнутся Дамил Шарафутдинов и Давид Бархударян. Пройдет полуфинал Звездного международного Гран-при и финал Женского Гран-при, который наконец-то определит победительницу. А также состоится обсуждение уже прошедших боёв и анонсы будущих противостояний. 
Новый выпуск конференции «Наше Дело»: Турнир 16 марта. Грозин - «Перс»
09 марта 2023 23:29
автор: Антон Купреченков
автор фото: Наше Дело

Уже через неделю, 16 марта, будет объявлен второй финалист Звездного Международного Гран-при «Наше Дело» в бою между Александром Грозиным и Мохаммадом Хейбати по прозвищу «Перс». В обсуждении будущего противостояния также участвовал Муратбек Касымбай, который должен был принять участие в этом Гран-при, но в связи с травмой не смог к нему подготовиться.

Сиана Шахсинова и Кристина Степанян сразятся в финале Женского Гран-при за титул победительницы. Ранее Сиана и Кристина показали отличный уровень в клетке. Ислам Ибрагимов и Сурен Петросян обсудили свой прошедший титульный бой.

Артем Рофаль должен был биться с Суреном, но в связи с травмой не смог выйти на бой. В дальнейшем победителю этого противостояния, Сурену Петросяну, все же придется сразиться с Рофалем, чтобы защитить свой пояс чемпиона.

Яков Букин и Андрей Ялымов закончили свой прошлый бой вничью. Противостояние было очень ярким и зрелищным, с нокдаунами и интригой в решении. В будущем Андрею Ялымову будет предоставлен в оппоненты один из обладателей пояса чемпиона, а Яков Букин сможет сразиться с устоявшимися бойцами лиги, чтобы продвигаться в рамках лиги «Наше Дело».

Состав участников турнира

Николай «Котлета» Савилов - Федор «Джонни Кейдж» Колтун

Кристина Степанян - Сиана Шахсинова

Давид «Феномен» Бархударян - Дамил Шарафутдинов

Также в карде подерутся еще 2 пары: В одной из них будет Мурад Легенда. В другой - Ильяс «Шалинский Волк» Якубов.

Ссылка на выпуск: https://rutube.sport/video/nashe-delo-pers-vs-kasymbay-kheybati-vsgrozin/?lang=ru

источник: «Советский спорт»
Новый выпуск конференции «Наше Дело»: Турнир 16 марта. Грозин - «Перс»
Новый выпуск конференции «Наше Дело»: Турнир 16 марта. Грозин - «Перс»
В новом выпуске конференции объявлена дата следующего прямого эфира турнира «Наше Дело», который пройдет на RUTUBE. В главном бою вечера столкнутся Дамил Шарафутдинов и Давид Бархударян. Пройдет полуфинал Звездного международного Гран-при и финал Женского Гран-при, который наконец-то определит победительницу. А также состоится обсуждение уже прошедших боёв и анонсы будущих противостояний. 
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