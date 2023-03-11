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Возмездие Петра Яна и последний шанс Волкова. Где смотреть UFC Fight Night 221?

12 марта в США пройдет грандиозный турнир UFC. В главном поединке вечера Мераб Двалишвили подерется с Петром Яном.
Возмездие Петра Яна и последний шанс Волкова. Где смотреть UFC Fight Night 221?
11 марта 2023 11:05
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Противостояние Петра Яна и Мераба Двалишвили станет украшением турнира и поставит точку в их давнем споре, а может многоточие…

Бой тяжеловесов

Молдавский проспект Александр Романов проведет поединок с Александром Волковым. Если россиянин еще планирует идти за титулом, то нужно побеждать, а победа Романова максимально приблизит его к титульной гонке.

Очередная проверка для Саида Нурмагомедова

ФОТО: UFC

Саид Нурмагомедов давно пытается ворваться в топ и претендовать на титул. Сейчас ему нужно уверенно пройти своего оппонента и в очередной раз заявить о себе.

UFC Fight Night 221 состоится в ночь с 11 на 12 марта. Все начнется в 23:00 по московскому времени. Основной кард стартует в 02:00, а главный бой стоит ожидать не раньше 03:30 по Москве.

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Просмотр турнира в странах бывшего СССР

Грузия — AdjaraSport

Казахстан — TV-com.kz

Узбекистан — Metrotelecom

Армения — Setanta Sports

Беларусь — VOKA.TV

Состав участников и результаты взвешивания

Пётр Ян (61,69 кг) vs. Мераб Двалишвили (61,01 кг)

Александр Романов (119,98 кг) vs. Александр Волков (117,03 кг)

Никита Крылов (96,62 кг) vs.Раян Спэнн (96,62 кг)

Остин Линго (66 кг) vs. Рикардо Рамос (69,85 кг)

Джонатан Мартинез (61,46 кг) vs. Саид Нурмагомедов (61,69 кг)

Витор Петрино (92,53 кг) vs. Антон Туркалдж (92,99 кг)

Лукаш Бржески (111,13 кг) vs. Карл Уильямс (109,09 кг)

Рафаэль Ассунсао (61,69 кг) vs. Дэйви Грант (61,69 кг)

Седрик Думас (83,69 кг) vs. Джош Фремд (84,37 кг)

Марио Баутиста (61,69 кг) vs. Гуидо Каннетти (61,69 кг)

Тони Грейвэли (61,69 кг) vs. Виктор Генри (61,69 кг)

ДжейДжей Олдрич (56,93 кг) vs. Ариани Липски (56,93 кг)

Тайсон Нэм (56,93 кг) vs. Бруно Силва (56,93 кг)

Джарэд Гуден (80,29 кг) vs. Карлстон Харрис (76,88 кг)

источник: «Советский спорт»
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