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Яну пора прекратить позориться. Обзор UFC Fight Night 221

В США завершился UFC Fight Night 221, в главном бою вечера Петр Ян в очередной раз потерпел разгромное поражение.
Яну пора прекратить позориться. Обзор UFC Fight Night 221
12 марта 2023 12:29
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Петр Ян потерпел поражение, которое может поставить крест на его карьере. Никакой работы над ошибками он не провел и был просто деклассирован в борьбе, от далеко не самого сильного и однобокого Мераба Двалишвили. Самое главное, что грузинский боец страдает русофобией и этот момент совершенно не замотивировал Яна на победу. Это было печально, а россиянину стоит задуматься о завершении своей карьеры.

Великолепный Волков

Александр Волков активно влился в титульную гонку, нанеся первое поражение молдавскому тяжеловесу Александру Романову, финишировав его техническим нокаутом в первом раунде. После такой победы Волков становится в очередь на возможность поединка с Джоном Джонсом.

Источник фото: UFC

Необязательное поражение Саида Нурмагомедова

Джонатан Мартинес и Саид Нурмагомедов провели сложный и равный бой. Россиянам сейчас такие бои судьи не отдают, поэтому Нурмагомедов проиграл единогласным решением и отдалился от титула.

Источник фото: UFC

Технические результаты турнира UFC Fight Night 221

Основные бои:

Полутяжелый вес: Витор Петрино победил Антона Туркалджа единогласным решением судей (30–26, 30–27, 30–27);

Легчайший вес: Марио Баутиста победил Гуидо Каннетти сдачей соперника (удушение сзади);

Легчайший вес: Джонатан Мартинес победил Саида Нурмагомедова единогласным решением судей (29–28, 29–28, 29–28);

Промежуточный вес, до 97,6 кг: Никита Крылов победил Райана Спэнна сдачей соперника (удушение треугольником);

Тяжелый вес: Александр Волков победил Александра Романова техническим нокаутом (удары руками);

Легчайший вес: Мераб Двалишвили победил Петр Ян единогласным решением судей (50–45, 50–45, 50–45).

Предварительный кард:

Промежуточный вес, до 80,3 кг: Карлстон Харрис победил Джареда Гудена единогласным решением судей (30–27, 30–27, 30–27);

Наилегчайший вес: Бруно Силва победил Тайсона Нэма технической сдачей соперника (удушение сзади);

Женщины, наилегчайший вес: Ариани Липски победила Джей Джей Олдрич единогласным решением судей (30–27, 30–27, 30–27);

Легчайший вес: Виктор Генри победил Тони Гравели раздельным решением судей (30–27, 28–29, 29–28);

Средний вес: Джош Фремд победил Седрика Думаса сдачей соперника (удушение гильотиной);

Легчайший вес: Дэйви Грант победил Рафаэла Ассунсао технической сдачей соперника (обратный треугольник);

Тяжелый вес: Карл Уильямс победил Лукаша Бржески единогласным решением судей (30–26, 30–26, 30–27).

источник: «Советский спорт»
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