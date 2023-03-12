Уходить или тренироваться нормально. Что делать Петру Яну?

Одно поражение казалось случайностью, второе поражение Стерлингу попахивало провалом в подготовке, а поражение Двалишвили полностью показало, что Петр Ян иссяк как боец. Грубовато? Возможно, но давайте придерживаться фактов.

Обычно в подобных материалах мы прогнозируем следующего оппонента, но какая разница? Ян проиграет любому и это факт. Может, но это не точно, он сможет победить дебютанта, но не более того. Петра просчитали и это его самая главная проблема, а развиваться он перестал, давно... С борьбой россиянин вообще перестал дружить, хотя раньше боролся неплохо. Вспомним его бои с Магомедом Магомедовым. Бокс, а он базовый боксер, тоже на не очень высоком уровне. Просто провал во всем.

Что делать?

Брать перерыв, длительный, год и это минимум. Надо перестать лежать на пляже в Таиланде, а начать тренироваться. Многие фанаты говорят о Дагестане, но суть не в этом, надо тренироваться нормально и изучать новые практики, делая акцент на борьбу. Можно тренироваться в России, США и даже в Таиланде, но это нужно делать, а не тусоваться. У Петра нет нормального и постоянного тренерского штаба, помнится, что сам себе тренером был Александр Емельяненко. С тех пор он никого толком не побеждал. Боец не может и не должен тренировать себя сам. Еще Петру нужно понять, что он представляет Россию. В данный момент, проиграв русофобу Двалишвили, он подвел всех нас. Создается впечатление, что Яну эти моменты никто не объяснял.

Если Ян всего этого не сделает, не переосмыслит свою карьеру, то нет никакого смысла ее продолжать. Еще несколько поражений и из UFC его уволят — это очевидный факт.

Сегодня все для него было печально, а еще и для нас.