Проблемы бывших топов на примере Валентина Молдавского и Петра Яна

Валентин Молдавский появился на сцене российского ММА восемь лет назад. Тогда он был неплохим борцом и побеждал благодаря своим навыкам. Потом он попадает в команду Fedor Team, начинает тренироваться в Старом Осколе и о его борьбе больше не слышно. В последнем бою никому неизвестный Линтон Вассел нокаутировал Валентина в первом раунде и это было просто ужасно. Грузный Молдавский, с опущенными руками, демонстрировал наработки двадцатилетней давности, поплатившись нокаутом и поражением. Вассел не является сильным борцом, его нужно было переводить и бороть. Россиянин этого делать видимо не планировал, что неудивительно. По такой же схеме работал Федор Емельяненко, оставив свою борьбу в далеком начале двухтысячных годов, но если у Фёдора было много травм, то мотивы трансформации Молдавского нам неизвестны. Кстати, ему тоже. О тренировках в топовых залах мира представители команды слышать не хотят. Получается замкнутый круг и поражения.

Петр Ян ушел не очень далеко, перестав развивать свою борьбу, проиграв три боя кряду. Учитывая, что он собрался вернуться в октябре, то никаких выводов он не сделал и снова проиграет, а потом его уволят из UFC.

ММА продолжает свое развитие, а многие наши бойцы остановились на месте. Их давно просчитали. Странно, что они этого не понимают и им никто не говорит подобного… Люди, которые еще недавно входили в топ своего веса стремительно катятся вниз, рассказывая о плохой подготовке и болезнях, что выглядит весьма неправдоподобно. Конечно, все может измениться, но, исходя из ситуации, все это выглядит весьма печально и фантастично.