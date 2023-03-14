Очередной нокаут или возвращение чемпиона. Что ждать от третьего поединка между Усманом и Эдвардсом?

Поединок состоится 19 марта и возглавит турнир UFC 286.

Первый раз они встретились в далеком 2015 году и тогда Камару Усман победил единогласным решением судей. Леон Эдвардс шел к реваншу семь лет и одержал девять побед кряду, доказывая свой уровень. В реванше мы увидели довольно близкий бой и нокаут от хай-кика Эдвардса в пятом раунде.

Спустя восемь месяцев нас ожидает очередной реванш и третий поединок между этими бойцами.

Усман жаждет нового боя. Нокаут должен был оставить свой след и не только физический, но и психологический. Он потерял статус доминирующего чемпиона. Камару Усман еще не достиг критического уровня, чтобы менять свою подготовку и программу тренировочного процесса, а это очередной прекрасный шанс для Леона Эдвардса. Камару Усман сделает акцент на борьбу, но Леон Эдвардс прекрасно от нее защищается и лучше работает в стойке. Наше мнение, что Леон Эдвардс снова одержит победу. Да, возможно нокаутировать Камару Усмана в этот раз не получится и бой дойдет до судейского решения. Но, если претендент включит эмоции и полетит вперед, то второго нокаута ему не избежать.

Реванш – это всегда занимательно и интересно.