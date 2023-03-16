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Промоутер рассказал про перспективы развития женского ММА в России

Основатель бойцовской лиги Артур Арутюнян считает, что женские поединки менее развиты. Поэтому промоушен «Наше дело» решил провести первое женское Гран-при.
Промоутер рассказал про перспективы развития женского ММА в России
16 марта 2023 12:17
автор: Антон Купреченков
автор фото: Наше Дело

«Многие могут сказать, что они против женских боев и смотреть их будет не интересно, я с этим утверждением полностью не согласен. Дана Уайт в далеком 2011 году тоже заявлял нечто подобное, а потом женский поединок возглавил номерной турнир UFC. Почему на западе выступает немало россиянок, а в России женских боев мало, вот мы и решили исправить эту ситуацию и создали первый в России женский дивизион. Женские бои ничем не уступают мужским, а иногда они еще более зрелищные», – сказал Арутюнян.

На турнире «Наше Дело», который пройдет 16 марта в финале женского Гран-при встретятся Сиана Шахсинова против Кристины Степанян. Сиана Шахсинова и Кристина Степанян сразятся в финале Женского Гран-при за титул победительницы. Ранее Сиана и Кристина показали отличный уровень в клетке.

Женское ММА в России находится в спящем состоянии. Российские промоушены абсолютно перестали развивать это направление. Девушки-бойцы прибывают в абсолютной неизвестности и не имеют возможности выступать. Гран-при, которое проводит «Наше Дело» — великолепная возможность заявить о себе. Будем надеяться, что это не станет единичной акцией, а промоушен поставит подобную практику на поток. Женское ММА — неотъемлемая часть смешанных единоборств, которой в России уделяется очень мало внимания

источник: «Советский спорт»
Промоутер рассказал про перспективы развития женского ММА в России
Промоутер рассказал про перспективы развития женского ММА в России
Основатель бойцовской лиги Артур Арутюнян считает, что женские поединки менее развиты. Поэтому промоушен «Наше дело» решил провести первое женское Гран-при.
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