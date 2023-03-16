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Два турнира и два реванша. АСА и АМС возвращаются с серьезным составом

17 марта в Краснодаре состоится турнир АСА 132, в со-главном поединке турнира Олег Борисов и Мурад Керимов проведут реванш. 18 марта в Ульяновске пройдет турнир AMC Fight Night 119, в главном поединке вечера Григорий Пономарев в третий раз схлестнется с Юсупом Шуаевым.
Два турнира и два реванша. АСА и АМС возвращаются с серьезным составом
16 марта 2023 17:32
автор: Антон Купреченков
автор фото: AMC Fight Night

Пономарев против Шуаева

Григорий Пономарев и Юсуп Шуаев провели два боя в прошлом году. В первом поединке Шуаев победил техническим нокаутом во втором раунде. В реванше же все сложилось несколько иначе, Григорий выявил серьезные пробелы в борьбе Шуаева и воспользовался этим в первом раунде, проведя удушающий прием.

Сейчас они вновь сразятся за титул в тяжелом весе, учитывая дефицит тяжеловесов, то сомнений нет, что они проведут еще несколько боев. Оба бойца совершенно не дружат с кардио и могут свалиться после первого раунда, поэтому сразу побегут вперед с первых секунд. Пономарев снова сделает акцент на борьбу и уверенно, а главное легко, победит Юсупа. Хотя, нужно не пропустить с первых же секунд.

Источник фото: AMC Fight Night

Борисов против Керимова

Поединок пройдет в легчайшей весовой категории, в рамках четвертьфинала Гран-при АСА. Это будет первая защита титула для Олега Борисова. Бойцы дрались пять лет назад и тогда Рустам Керимов смог победить раздельным решением судей. Рустам Керимов остается непобежденным бойцом. После победы над Олегом Борисовым он взял курс на UFC, но из этого ничего не получилось и он вернулся в АСА, чтобы снова сойтись с Борисовым. Олег будет заряжен на нокаут и реванш, Керимов же будет делать акцент на борьбу. Оба бойца не особо любят друг друга, а это значит, что бой будет жарким.

АСА и AMC Fight Night радуют нас действительно качественными кардами и интригой в каждом противостоянии.

источник: «Советский спорт»
Два турнира и два реванша. АСА и АМС возвращаются с серьезным составом
Два турнира и два реванша. АСА и АМС возвращаются с серьезным составом
17 марта в Краснодаре состоится турнир АСА 132, в со-главном поединке турнира Олег Борисов и Мурад Керимов проведут реванш. 18 марта в Ульяновске пройдет турнир AMC Fight Night 119, в главном поединке вечера Григорий Пономарев в третий раз схлестнется с Юсупом Шуаевым.
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