Два турнира и два реванша. АСА и АМС возвращаются с серьезным составом

Пономарев против Шуаева

Григорий Пономарев и Юсуп Шуаев провели два боя в прошлом году. В первом поединке Шуаев победил техническим нокаутом во втором раунде. В реванше же все сложилось несколько иначе, Григорий выявил серьезные пробелы в борьбе Шуаева и воспользовался этим в первом раунде, проведя удушающий прием.

Сейчас они вновь сразятся за титул в тяжелом весе, учитывая дефицит тяжеловесов, то сомнений нет, что они проведут еще несколько боев. Оба бойца совершенно не дружат с кардио и могут свалиться после первого раунда, поэтому сразу побегут вперед с первых секунд. Пономарев снова сделает акцент на борьбу и уверенно, а главное легко, победит Юсупа. Хотя, нужно не пропустить с первых же секунд.

Источник фото: AMC Fight Night

Борисов против Керимова

Поединок пройдет в легчайшей весовой категории, в рамках четвертьфинала Гран-при АСА. Это будет первая защита титула для Олега Борисова. Бойцы дрались пять лет назад и тогда Рустам Керимов смог победить раздельным решением судей. Рустам Керимов остается непобежденным бойцом. После победы над Олегом Борисовым он взял курс на UFC, но из этого ничего не получилось и он вернулся в АСА, чтобы снова сойтись с Борисовым. Олег будет заряжен на нокаут и реванш, Керимов же будет делать акцент на борьбу. Оба бойца не особо любят друг друга, а это значит, что бой будет жарким.

АСА и AMC Fight Night радуют нас действительно качественными кардами и интригой в каждом противостоянии.