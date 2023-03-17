Опыт против молодости. Где смотреть и кто будет драться на UFC 286?

В главном бою вечера нас ждет долгожданный реванш между Камару Усманом и Леоном Эдвардсом, это станет их третьим поединком. В первом победил Камару Усман, а во втором Леон Эдвардс одержал победу брутальным нокаутом, запустив хай-кик в голову.

Источник фото: UFC

В со-главном событии вечера схлестнутся два ярких ударника. Джастин Гэйджи проверит навыки Рафаэли Физиева, который еще никогда не бился с бойцами подобного уровня. Эти мастера нокаута не станут доводить поединок до судейского решения, а постараются решить все вопросы на ранней стадии.

Источник фото: UFC

В рамках предстоящего ивента свой очередной поединок проведет английский дагестанец Мухаммад Мокаев, а его соперником станет Джафэл Фильо.

Где смотреть турнир?

UFC 286 пройдет 18 марта. Бои начнутся в 21.30 по московскому времени. Основной кард стартует в 23:30, а главный бой стоит ожидать не раньше 01:30 по Москве.

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Просмотр турнира в странах бывшего СССР

Грузия — AdjaraSport

Казахстан — TV-com.kz

Узбекистан — Metrotelecom

Армения — Setanta Sports

Беларусь — VOKA.TV

Узбекистан — Metrotelecom

Состав участников

• Леон Эдвардс vs Камару Усман

• Джастин Гейджи vs Рафаэль Физиев

• Гуннар Нельсон vs Брайэн Барбарена

• Дженнифер Майя vs Кесси О’Неилл

• Марвин Веттори vs Роман Долидзе

• Джек Шор vs Макван Амирхани

• Крис Данкан vs Омар Моралес

• Сэм Паттерсон vs Янал Ашмоз

• Мухаммад Мокаев vs Джафэл Фильо

• Лерон Мёрфи vs Габриэль Сантос

• Кристиан Данкан vs Душко Тодорович

• Джейк Хадли vs Малколм Гордон

• Джоанн Калдервуд vs Лоана Каролина

• Джай Герберт vs Людовит Клайн

• Джулиана Миллер vs Вероника Маседо