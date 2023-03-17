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Опыт против молодости. Где смотреть и кто будет драться на UFC 286?

18 марта в Лондоне состоится турнир UFC 286, в главном бою вечера Леон Эдвардс и Камару Усман подерутся за титул организации в полусреднем весе.
Опыт против молодости. Где смотреть и кто будет драться на UFC 286?
17 марта 2023 14:02
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

В главном бою вечера нас ждет долгожданный реванш между Камару Усманом и Леоном Эдвардсом, это станет их третьим поединком. В первом победил Камару Усман, а во втором Леон Эдвардс одержал победу брутальным нокаутом, запустив хай-кик в голову.

Источник фото: UFC

В со-главном событии вечера схлестнутся два ярких ударника. Джастин Гэйджи проверит навыки Рафаэли Физиева, который еще никогда не бился с бойцами подобного уровня. Эти мастера нокаута не станут доводить поединок до судейского решения, а постараются решить все вопросы на ранней стадии.

Источник фото: UFC

В рамках предстоящего ивента свой очередной поединок проведет английский дагестанец Мухаммад Мокаев, а его соперником станет Джафэл Фильо.

Где смотреть турнир?

UFC 286 пройдет 18 марта. Бои начнутся в 21.30 по московскому времени. Основной кард стартует в 23:30, а главный бой стоит ожидать не раньше 01:30 по Москве.

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Просмотр турнира в странах бывшего СССР

Грузия — AdjaraSport

Казахстан — TV-com.kz

Узбекистан — Metrotelecom

Армения — Setanta Sports

Беларусь — VOKA.TV

Узбекистан — Metrotelecom

Состав участников

• Леон Эдвардс vs Камару Усман

Джастин Гейджи vs Рафаэль Физиев

Гуннар Нельсон vs Брайэн Барбарена

Дженнифер Майя vs Кесси О’Неилл

Марвин Веттори vs Роман Долидзе

Джек Шор vs Макван Амирхани

Крис Данкан vs Омар Моралес

Сэм Паттерсон vs Янал Ашмоз

Мухаммад Мокаев vs Джафэл Фильо

Лерон Мёрфи vs Габриэль Сантос

Кристиан Данкан vs Душко Тодорович

Джейк Хадли vs Малколм Гордон

Джоанн Калдервуд vs Лоана Каролина

Джай Герберт vs Людовит Клайн

Джулиана Миллер vs Вероника Маседо

источник: «Советский спорт»
Опыт против молодости. Где смотреть и кто будет драться на UFC 286?
Опыт против молодости. Где смотреть и кто будет драться на UFC 286?
18 марта в Лондоне состоится турнир UFC 286, в главном бою вечера Леон Эдвардс и Камару Усман подерутся за титул организации в полусреднем весе.
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