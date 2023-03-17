Опыт против молодости. Где смотреть и кто будет драться на UFC 286?

В главном бою вечера нас ждет долгожданный реванш между Камару Усманом и Леоном Эдвардсом, это станет их третьим поединком. В первом победил Камару Усман, а во втором Леон Эдвардс одержал победу брутальным нокаутом, запустив хай-кик в голову.
В со-главном событии вечера схлестнутся два ярких ударника. Джастин Гэйджи проверит навыки Рафаэли Физиева, который еще никогда не бился с бойцами подобного уровня. Эти мастера нокаута не станут доводить поединок до судейского решения, а постараются решить все вопросы на ранней стадии.
В рамках предстоящего ивента свой очередной поединок проведет английский дагестанец Мухаммад Мокаев, а его соперником станет Джафэл Фильо.
Где смотреть турнир?
UFC 286 пройдет 18 марта. Бои начнутся в 21.30 по московскому времени. Основной кард стартует в 23:30, а главный бой стоит ожидать не раньше 01:30 по Москве.
Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.
Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
Просмотр турнира в странах бывшего СССР
Грузия — AdjaraSport
Казахстан — TV-com.kz
Узбекистан — Metrotelecom
Армения — Setanta Sports
Беларусь — VOKA.TV
Узбекистан — Metrotelecom
Состав участников
• Леон Эдвардс vs Камару Усман
• Джастин Гейджи vs Рафаэль Физиев
• Гуннар Нельсон vs Брайэн Барбарена
• Дженнифер Майя vs Кесси О’Неилл
• Марвин Веттори vs Роман Долидзе
• Джек Шор vs Макван Амирхани
• Крис Данкан vs Омар Моралес
• Сэм Паттерсон vs Янал Ашмоз
• Мухаммад Мокаев vs Джафэл Фильо
• Лерон Мёрфи vs Габриэль Сантос
• Кристиан Данкан vs Душко Тодорович
• Джейк Хадли vs Малколм Гордон
• Джоанн Калдервуд vs Лоана Каролина
• Джай Герберт vs Людовит Клайн
• Джулиана Миллер vs Вероника Маседо