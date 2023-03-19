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Eagle FC все? Промоушен Хабиба Нурмагомедова исчезает со сцены

После заявления Хабиба Нурмагомедова о уходе из ММА индустрии Eagle FC перестал проводить турниры и исчез из медиа пространства.
Eagle FC все? Промоушен Хабиба Нурмагомедова исчезает со сцены
19 марта 2023 13:03
автор: Антон Купреченков
автор фото: Eagle FC

Сегодня появилась новость, что ряд чемпионов Eagle FC могут перейти в АСА. Мы вспомнили, что о данном промоушене давно ничего не слышно, а его бойцы дерутся в других местах. Решили проверить социальные сети организации, а они не модерировались с 22 декабря прошлого года. Все?

Все так хорошо начиналось…

Помните, Хабиб Нурмагомедов построил арену в США и начал проводить там бои. Это звучало просто фантастически, он смог решить проблемы, которые мешали российским промоушенам выйти на мировую арену, а именно разобраться с пиаром. Про Eagle FC начали писать все топовые ММА-ресурсы и делали это абсолютно бесплатно. Бойцы стали получать необходимую известность и многие были готовы продолжить свою карьеру в UFC. Потом началось непонятное…

Последние полгода промоушен стал проводить свои ивенты в азиатских республиках бывшего СССР, привлекая местных спортсменов, которые никому не известны. Сейчас же бойцы Eagle FC стали активно драться в других местах. Все это выглядит максимально печально и удивляет тишина. Учитывая, что ресурсы лиги молчат три месяца, то можно сделать вывод, что больше никаких турниров там не будет. Конечно, мы можем ошибаться, но в совпадения давно не верим.

Зачем Хабиб?

Хабиб Нурмагомедов создал огромную структуру, набрал много сотрудников, а что с ними теперь? Зачем и для чего это было все, а главное почему развалилось? Очевидно, что это связано с так называемым уходом Хабиба, который не имеет логического объяснения и заставляет усомнится во многом. На данный момент есть факт — Eagle FC молчит с 22 декабря!

источник: «Советский спорт»
Eagle FC все? Промоушен Хабиба Нурмагомедова исчезает со сцены
Eagle FC все? Промоушен Хабиба Нурмагомедова исчезает со сцены
После заявления Хабиба Нурмагомедова о уходе из ММА индустрии Eagle FC перестал проводить турниры и исчез из медиа пространства.
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