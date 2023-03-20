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Махачев готов подняться в весе и идет к поражению

Чемпион легкого веса UFC Ислам Махачев хочет драться с чемпионом полусреднего дивизиона, но Дана Уайт пока против.
Махачев готов подняться в весе и идет к поражению
20 марта 2023 21:55
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Ислам Махачев хочет биться осенью в Абу-Даби, но в соперники он выбрал себе чемпиона полусреднего веса Леона Эдвардса. Была мысль, что после боя с Алексом Волкановски, он перестанет драться в других весах, но нет. Дана Уайт категорически против, у Леона есть другой соперник, но это только пока. Бой соберет огромную аудиторию и президент UFC не станет терять такой удачный момент.

Кризис легкого веса

Да, он присутствует. Исламу Махачеву просто не хватает достойных соперников, дивизион буквально вычищен. Проблема в том, что там все ударники, не считая Бенеила Дариуша, который тоже не станет проблемой для россиянина. Можно получить весьма денежный бой с Конором Макгрегором, а его результат для всех очевиден, но Ислам лезет в другой вес.

Бой с Волкановски стал для Махачева очень непростым, чемпион даже побывал в нокдауне, Зачем рисковать в бою с более тяжелым соперником? Поражение очень сильно ударит по авторитету Махачева, но он этого не понимает или не хочет понять. Эдвардс умудрился избежать борьбы Камару Усмана, что не удавалось еще никому. Кажется, что более легкого Махачева он легко остановит. Не будем забывать, что это не вес Ислама, а он привык драться именно в легковесах. А спуститься в весовую категорию россиянина Эдвардс просто не сможет и не будет, надо подниматься Махачеву. Получается очередной замкнутый круг, но россиянин активно в него стремится. В этом бою его не победить, при всем уважении. Надо биться в своем весе. Махачев очень хочет стать лучшим бойцом UFC вне зависимости от весовой категории, но это нереально. Есть Джон Джонс и он действительно лучший. Махачев может победить всех, но первым ему не стать. С этим нужно смириться и драться в своем весе, а не искать проблем на чужой территории.

источник: «Советский спорт»
Махачев готов подняться в весе и идет к поражению
Махачев готов подняться в весе и идет к поражению
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