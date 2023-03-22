Он просто бил, а теперь еще и борется. Кто следующий для Джастина Гэйджи?

Джастин Гэйджи провел тяжелый бой против Рафаэля Физиева, победив раздельным решением судей. Примечательно, что американец, будучи базовым борцом, провел первый тейкдаун за всю свою историю выступления в рамках UFC.

Реванш с Порье

Джастин Гэйджи заявил, что хочет провести второй поединок с Дастином Порье, которому проиграл техническим нокаутом в четвертом раунде. Этот бой прошел пять лет назад. Гэйджи хорошо работает против ударников и с Порье у него есть хороший шанс, учитывая, что Джастин уже совсем не тот.

Бой с Оливейрой

Реванш с поверженным Исламом Махачевым бразильцем тоже является заветной мечтой Джастина. Американец уступил в одну калитку, но Оливейра был буквально деклассирован россиянином и потерял часть своего боевого духа. Не будем забывать, что Гэйджи имеет нокаутирующую мощь и у него всегда есть шанс ее воспользоваться. Этот бой может состояться уже осенью.

Ислам Махачев

Пока россиянин не имеет соперника на осеннем турнире в Абу-Даби и Джастин Гэйджи может занять вакантное место. Шансов у него мало и Махачев знает как с ним работать, но стойка американца все равно оставляет ему неплохие перспективы в таком поединке.

Реванш с Физиевым

Так получилось, что сегодня мы активно обсуждаем реванши. В бою с Физиевым остались некоторые вопросы и второй бой имеет место быть.

В статистике Джастина Гэйджи двадцать четыре победы и четыре поражения.