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Он просто бил, а теперь еще и борется. Кто следующий для Джастина Гэйджи?

Легковес с нокаутирующей мощью снова приблизился к титулу UFC в легком весе.
Он просто бил, а теперь еще и борется. Кто следующий для Джастина Гэйджи?
22 марта 2023 01:26
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Джастин Гэйджи провел тяжелый бой против Рафаэля Физиева, победив раздельным решением судей. Примечательно, что американец, будучи базовым борцом, провел первый тейкдаун за всю свою историю выступления в рамках UFC.

Реванш с Порье

Джастин Гэйджи заявил, что хочет провести второй поединок с Дастином Порье, которому проиграл техническим нокаутом в четвертом раунде. Этот бой прошел пять лет назад. Гэйджи хорошо работает против ударников и с Порье у него есть хороший шанс, учитывая, что Джастин уже совсем не тот.

Бой с Оливейрой

Реванш с поверженным Исламом Махачевым бразильцем тоже является заветной мечтой Джастина. Американец уступил в одну калитку, но Оливейра был буквально деклассирован россиянином и потерял часть своего боевого духа. Не будем забывать, что Гэйджи имеет нокаутирующую мощь и у него всегда есть шанс ее воспользоваться. Этот бой может состояться уже осенью.

Ислам Махачев

Пока россиянин не имеет соперника на осеннем турнире в Абу-Даби и Джастин Гэйджи может занять вакантное место. Шансов у него мало и Махачев знает как с ним работать, но стойка американца все равно оставляет ему неплохие перспективы в таком поединке.

Реванш с Физиевым

Так получилось, что сегодня мы активно обсуждаем реванши. В бою с Физиевым остались некоторые вопросы и второй бой имеет место быть.

В статистике Джастина Гэйджи двадцать четыре победы и четыре поражения.

источник: «Советский спорт»
Он просто бил, а теперь еще и борется. Кто следующий для Джастина Гэйджи?
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