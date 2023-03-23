Вера может и попасть. Кто будет биться на UFC on ESPN 43?

В главном поединке вечера нас ждет яркое противостояние двух ударников. Марлон Вера идет на серии из четырех побед кряду и любит завершать свои поединки нокаутами. Кори Сэндхаген оправился от поражения Петру Яну и одержал победу в последнем поединке. Кори предпочитает стратегию, но и может устроить откровенную рубку. Сложно прогнозировать поединки таких оппонентов, но бой точно не пройдет все отведенное время.

Куницкая против Холм

Яна Куницкая встретится с настоящим ветераном женского ММА, экс-чемпионкой UFC Холли Холм. Да, Холм давно не находится на пике, но ее ударную мощь никто не отменял. Бокс Куницкой находится на более низком уровне. Поединок точно будет интересным и захватывающим.

Где смотреть UFC on ESPN 43?

UFC on ESPN 43 состоится в ночь с 24 на 25 марта. Все начнется в 23:00 по московскому времени. Основной кард стартует в 02:00, а главный бой стоит ожидать не раньше 03:30 по Москве.

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Просмотр турнира в странах бывшего СССР

Грузия — AdjaraSport

Казахстан — TV-com.kz

Узбекистан — Metrotelecom

Армения — Setanta Sports

Беларусь — VOKA.TV

Узбекистан — Metrotelecom

Состав участников турнира

Основной кард

• Марлон Вера — Кори Сэндхаген

• Холли Холм — Яна Куницкая

• Алекс Касерес — Нэйт Ландвер

• Чиди Нджокуани — Альберт Дураев

• Андреа Ли — Мэйси Барбер

Предварительный кард

• Дэниэл Пинеда — Такер Лутц

• Стивен Питерсон — Лукас Александр

• Тревин Джайлс — Престон Парсонс

• Алекс Перес — Манель Кейпе

• Карлос Вергара — Даниэл Ласерда

• Мануэль Торрес — Трей Огден

• Винисиус Сальвадор — Виктор Альтамирано

• Хейли Коуэн — Тамирес Видал