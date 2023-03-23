Вера может и попасть. Кто будет биться на UFC on ESPN 43?

В главном поединке вечера нас ждет яркое противостояние двух ударников. Марлон Вера идет на серии из четырех побед кряду и любит завершать свои поединки нокаутами. Кори Сэндхаген оправился от поражения Петру Яну и одержал победу в последнем поединке. Кори предпочитает стратегию, но и может устроить откровенную рубку. Сложно прогнозировать поединки таких оппонентов, но бой точно не пройдет все отведенное время.
Куницкая против Холм
Яна Куницкая встретится с настоящим ветераном женского ММА, экс-чемпионкой UFC Холли Холм. Да, Холм давно не находится на пике, но ее ударную мощь никто не отменял. Бокс Куницкой находится на более низком уровне. Поединок точно будет интересным и захватывающим.
Где смотреть UFC on ESPN 43?
UFC on ESPN 43 состоится в ночь с 24 на 25 марта. Все начнется в 23:00 по московскому времени. Основной кард стартует в 02:00, а главный бой стоит ожидать не раньше 03:30 по Москве.
Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.
Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
Просмотр турнира в странах бывшего СССР
Грузия — AdjaraSport
Казахстан — TV-com.kz
Узбекистан — Metrotelecom
Армения — Setanta Sports
Беларусь — VOKA.TV
Узбекистан — Metrotelecom
Состав участников турнира
Основной кард
• Марлон Вера — Кори Сэндхаген
• Холли Холм — Яна Куницкая
• Алекс Касерес — Нэйт Ландвер
• Чиди Нджокуани — Альберт Дураев
• Андреа Ли — Мэйси Барбер
Предварительный кард
• Дэниэл Пинеда — Такер Лутц
• Стивен Питерсон — Лукас Александр
• Тревин Джайлс — Престон Парсонс
• Алекс Перес — Манель Кейпе
• Карлос Вергара — Даниэл Ласерда
• Мануэль Торрес — Трей Огден
• Винисиус Сальвадор — Виктор Альтамирано
• Хейли Коуэн — Тамирес Видал