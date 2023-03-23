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Новый выпуск боев «Наше Дело»: Нокаут от Рофаля. Ершов против Леденева

Бойцовская лига «Наше Дело» представила новый турнир эксклюзивно на RUTUBE. В этом выпуске прошел бой Жени Ершова и Леденева, анонсирован выход сериала «Колотушка», жесткий нокаут Рофаля и много стердаунов, ознаменующих будущие противостояния.
Новый выпуск боев «Наше Дело»: Нокаут от Рофаля. Ершов против Леденева
23 марта 2023 19:25
автор: Антон Купреченков
автор фото: Наше Дело

Мастер спорта международного класса, чемпион России и призер Чемпионата мира по кудо Сергей Минаков против мастера спорта и чемпиона России по боксу, с профессиональным рекордом 10-0 Мурада Халидова по прозвищу «Чемпион». Мурад сразу выглядел увереннее, и уже в одном из первых обменов ударами Минаков упал в нокдаун. Далее ему разбили нос, и после очередного нокдауна рефери остановил поединок. В этом бою победителем стал Мурад «Чемпион» Халидов.

Бойцовская лига «Наше Дело» подписала на долгосрочный контракт Кирилла Черняева по прозвищу «Тольятти». С ним в клетку вышел Шамиль «Пахан» Галимов, и бойцы провели стердаун. Их противостояние будет главным боем в одном из ближайших турниров.

Бой блогера Жени Ершова и Алексей Леденева закончился единогласным решением судей в сторону Леденева. Но после боя завязалась потасовка, в которой Ершов снова налетел на Леденева. Бойцы предложили провести еще 2 дополнительных раунда или реванш незамедлительно, так как результат не удовлетворил самих бойцов, но врач не допустил блогера Ершова до поединка в связи с травмой, полученной им в бою и между ними возможен реванш в будущем.

23 марта на платформе Premier вышел новый сериал, рассказывающий о культуре поп-ММА. Съемки сериала проходили при поддержке бойцовской лиги «Наше Дело». Один из главных актеров сериала Андрей Пынзару вышел в клетку, чтобы рассказать о сериале и презентовать его выход. На площадке также присутствовал актер сериала «Остров» Кирилл Мелехов, который захотел провести бой с Андреем. Актеры согласились сделать стердаун, но Мелехов бросился на Пынзару – завязалась потасовка, которую смогла разнять только охрана.

Василий «Джокер» Пальок против Шодмона «Солдата» Назокатова Начало поединка выглядело больше как разведка. В конце первого раунда Шодмон налетел на один из ударов с колена, но и сам ответил, в прыжке ударив в голову. Второй раунд начался по схожему сценарию. Затем Шодмон начал давить. В третьем раунде Назокатов уже закрепил свою позицию и выглядел сильнее. В результате победу одержал Шодмон «Солдат» Назокатов.

Зелемхан «Пулеметчик» Дукаев – Юрий «Ассириец» Рябой Зелемхан в прошлом бою с Максимом Дивничем на «Наше Дело» часто падал на канвас, не сумев удержаться на ногах. В этот раз история повторялась, но в один момент Пулеметчик все же по-настоящему упал в нокдаун от сильного удара Рябого. Юра выглядел сильнее и увереннее. После 2 раунда Зелемхана сняли с боя в связи с открывшейся прошлой травмой руки, и победу одержал Юрий «Ассириец» Рябой.

Главный бой вечера. Артем Рофаль – Ахад Тураев. Бой прошел стремительно. После первых разменных ударов Артем зажал оппонента к клетке и начал бить коленом. Третий удар отправил Тураева в нокаут, сломав ему нос, отчего рефери незамедлительно остановил поединок.

Ссылка на выпуск: https://rutube.sport/video/rofal-vs-turaev-nashe-delo/

Состав участников турнира

• Сергей Минаков Мурад «Чемпион» Халидов

Женя Ершов Алексей Леденев

Василий «Джокер» Пальок Шодмон «Солдат» Назокатов

Зелемхан «Пулеметчик» Дукаев Юрий «Ассириец» Рябой

Артем Рофаль Ахад Тураев

источник: «Советский спорт»
Новый выпуск боев «Наше Дело»: Нокаут от Рофаля. Ершов против Леденева
Новый выпуск боев «Наше Дело»: Нокаут от Рофаля. Ершов против Леденева
Бойцовская лига «Наше Дело» представила новый турнир эксклюзивно на RUTUBE. В этом выпуске прошел бой Жени Ершова и Леденева, анонсирован выход сериала «Колотушка», жесткий нокаут Рофаля и много стердаунов, ознаменующих будущие противостояния.
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