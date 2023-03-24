ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

UFC в Самаре? Дацик и Мондрагон проверят децибелы фанатов ММА

25 марта в Самаре пройдет турнир по смешанным единоборствам и кикбоксингу. В главном бою вечера Вячеслав Дацик подерется с Джеронимо Дос Сантосом.
UFC в Самаре? Дацик и Мондрагон проверят децибелы фанатов ММА
24 марта 2023 16:11
автор: Антон Купреченков
автор фото: Ural FC

Российский промоушен URAL FC (чем не UFC?) проведет свой второй турнир и пройдет он не на Урале, а в Поволжье.

Учитывая дефицит турниров в России, уход с рынка Eagle FC, то получается, что данное событие имеет неплохое внимание.

Главный бой

Вячеслав Дацик против Мондрагона. Огромный бразилец против популярного в определенных кругах россиянина — довольно интересный сценарий. Российской публике Мондрагон известен по бою с Сергеем Харитоновым, прошедший в 2017 году, бразилец умудрился попасть на болевой прием, забрав спину и скрестив ноги на туловище Сергея, сдавшись от замка на ногу. Тогда все российские грэпплеры посмеялись от души, ведь бразилец допустил ошибку новичка, который только начинает осваивать борьбу.

Теперь он будет драться по правилам К-1. Почему именно кикбоксинг? Вряд ли Дацик сможет провести полноценный бой по ММА, для этого нужно иное кардио, которого у него нет.

Оба бойца закатили цирковое зрелище на стердауне, что выглядело откровенно дико и смешно. В общем, Мондрагон получит очередной нокаут и уедет в Бразилию готовится к реваншу.

Источник фото: Ural FC

На этом турнире будет множество молодых, не известных широкой публике бойцов, ребята из Поволжья и Урала.

Источник фото: Ural FC

Со-главный бой

Третье противостояние Гамзата Хирамагомедова и Даурена Ермекова — главное спортивное событие данного турнира.

Первый раз бойцы встречались в рамках любительского чемпионата мира по ММА и тогда победил Хирамагомедов. Реванш состоялся в прошлом году, он завершился победой Ермекова. Учитывая, что Eagle FC взял паузу, а по факту просто перестал существовать, то URAL FC организует третий бой, который должен стать самым зрелищным противостоянием данного ивента

источник: «Советский спорт»
UFC в Самаре? Дацик и Мондрагон проверят децибелы фанатов ММА
UFC в Самаре? Дацик и Мондрагон проверят децибелы фанатов ММА
25 марта в Самаре пройдет турнир по смешанным единоборствам и кикбоксингу. В главном бою вечера Вячеслав Дацик подерется с Джеронимо Дос Сантосом.
24.03.2023 16:11
ММА
автор: Антон Купреченков
Новый выпуск боев «Наше Дело»: Нокаут от Рофаля. Ершов против Леденева
Новый выпуск боев «Наше Дело»: Нокаут от Рофаля. Ершов против Леденева
Бойцовская лига «Наше Дело» представила новый турнир эксклюзивно на RUTUBE. В этом выпуске прошел бой Жени Ершова и Леденева, анонсирован выход сериала «Колотушка», жесткий нокаут Рофаля и много стердаунов, ознаменующих будущие противостояния.
23.03.2023 19:25
ММА
автор: Антон Купреченков
Вера может и попасть. Кто будет биться на UFC on ESPN 43?
Вера может и попасть. Кто будет биться на UFC on ESPN 43?
25 марта в Сан-Антонио (Техас, США) состоится очередной турнир  UFC on ESPN 43, в главном бою вечера Марлон Вера и Кори Сэндхагеном сразятся в легчайшем весе.
23.03.2023 12:35
ММА
автор: Антон Купреченков
Он просто бил, а теперь еще и борется. Кто следующий для Джастина Гэйджи?
Он просто бил, а теперь еще и борется. Кто следующий для Джастина Гэйджи?
Легковес с нокаутирующей мощью снова приблизился к титулу UFC в легком весе.
22.03.2023 01:26
ММА
автор: Антон Купреченков
Махачев готов подняться в весе и идет к поражению
Махачев готов подняться в весе и идет к поражению
Чемпион легкого веса UFC Ислам Махачев хочет драться с чемпионом полусреднего дивизиона, но Дана Уайт пока против.
20.03.2023 21:55
ММА
автор: Антон Купреченков
Eagle FC все? Промоушен Хабиба Нурмагомедова исчезает со сцены
Eagle FC все? Промоушен Хабиба Нурмагомедова исчезает со сцены
После заявления Хабиба Нурмагомедова о уходе из ММА индустрии Eagle FC перестал проводить турниры и исчез из медиа пространства.
19.03.2023 13:03
ММА
автор: Антон Купреченков
Про Камару Усмана можно забыть. Результаты турнира UFC 286
Про Камару Усмана можно забыть. Результаты турнира UFC 286
В Лондоне состоялся очередной ивент UFC. В главном поединке вечера Леон Эдвардс одолел Камару Усмана и защитил пояс чемпиона организации в полусреднем весе.
19.03.2023 12:05
ММА
автор: Антон Купреченков
Опыт против молодости. Где смотреть и кто будет драться на UFC 286?
Опыт против молодости. Где смотреть и кто будет драться на UFC 286?
18 марта в Лондоне состоится турнир UFC 286, в главном бою вечера Леон Эдвардс и Камару Усман подерутся за титул организации в полусреднем весе.
17.03.2023 14:02
ММА
автор: Антон Купреченков
Два турнира и два реванша. АСА и АМС возвращаются с серьезным составом
Два турнира и два реванша. АСА и АМС возвращаются с серьезным составом
17 марта в Краснодаре состоится турнир АСА 132, в со-главном поединке турнира Олег Борисов и Мурад Керимов проведут реванш. 18 марта в Ульяновске пройдет турнир AMC Fight Night 119, в главном поединке вечера Григорий Пономарев в третий раз схлестнется с Юсупом Шуаевым.
16.03.2023 17:32
ММА
автор: Антон Купреченков
Промоутер рассказал про перспективы развития женского ММА в России
Промоутер рассказал про перспективы развития женского ММА в России
Основатель бойцовской лиги Артур Арутюнян считает, что женские поединки менее развиты. Поэтому промоушен «Наше дело» решил провести первое женское Гран-при.
16.03.2023 12:17
ММА
автор: Антон Купреченков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика