UFC в Самаре? Дацик и Мондрагон проверят децибелы фанатов ММА

Российский промоушен URAL FC (чем не UFC?) проведет свой второй турнир и пройдет он не на Урале, а в Поволжье.

Учитывая дефицит турниров в России, уход с рынка Eagle FC, то получается, что данное событие имеет неплохое внимание.

Главный бой

Вячеслав Дацик против Мондрагона. Огромный бразилец против популярного в определенных кругах россиянина — довольно интересный сценарий. Российской публике Мондрагон известен по бою с Сергеем Харитоновым, прошедший в 2017 году, бразилец умудрился попасть на болевой прием, забрав спину и скрестив ноги на туловище Сергея, сдавшись от замка на ногу. Тогда все российские грэпплеры посмеялись от души, ведь бразилец допустил ошибку новичка, который только начинает осваивать борьбу.

Теперь он будет драться по правилам К-1. Почему именно кикбоксинг? Вряд ли Дацик сможет провести полноценный бой по ММА, для этого нужно иное кардио, которого у него нет.

Оба бойца закатили цирковое зрелище на стердауне, что выглядело откровенно дико и смешно. В общем, Мондрагон получит очередной нокаут и уедет в Бразилию готовится к реваншу.

Источник фото: Ural FC

На этом турнире будет множество молодых, не известных широкой публике бойцов, ребята из Поволжья и Урала.

Источник фото: Ural FC

Со-главный бой

Третье противостояние Гамзата Хирамагомедова и Даурена Ермекова — главное спортивное событие данного турнира.

Первый раз бойцы встречались в рамках любительского чемпионата мира по ММА и тогда победил Хирамагомедов. Реванш состоялся в прошлом году, он завершился победой Ермекова. Учитывая, что Eagle FC взял паузу, а по факту просто перестал существовать, то URAL FC организует третий бой, который должен стать самым зрелищным противостоянием данного ивента