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Всплеск или рождение нового промоушена? В Самаре прошел второй турнир Ural FC

25 марта в Самаре состоялся второй турнир промоутерской компании Ural FC. В главном бою вечера Вячеслав Дацик нокаутировал Мондрагона.
Всплеск или рождение нового промоушена? В Самаре прошел второй турнир Ural FC
26 марта 2023 00:04
автор: Антон Купреченков
автор фото: Ural FC

Молодые и голодные

В целом, получилась весьма неплохая картинка. Турнир отдаленно напоминал ивенты M-Global (в плане организации), но ничего удивительного, ведь основная масса технических организаторов вышла именно оттуда. Порадовало отсутствие песен и танцев. Организаторы сделали упор на малоизвестных, но голодных спортсменов, которые показали неплохие бои. Странно, что ММА было разбавлено боями по правилам кикбоксинга, видимо закос под ONE FC. Еще удивило, что титульные бои состояли из трех раундов, а не пяти.

Если говорить об уровне иностранцев, речь о бразильцах, то они откровенно слабы, да, было зрелищно, но в одну калитку. Адекватной конкуренции просто не было.

Отдельно хотелось коснуться поясов. У организации нет ростера, все бойцы подписывают контракт на конкретный бой, зачем нужны эти пояса? Они же не имеют никакой ценности, кроме себестоимости производства данного пояса.

Немного удивляли паузы между боями основного карда. Нельзя было заранее подготовить бойцов к выходу?

Гамзат Хирамагомедов потерпел второе поражение от Даурена Ермекова. В первом раунде Гамзат доминировал в стойке, но во втором пропустил проход в ноги и был задушен через руку

Мы наблюдали много всего интересного и много вложенных денег, но, к сожалению, их вложили не спортивную составляющую.

В главном бою произошла стандартная, для подобных организаций, картина. Привозной ноунейм Мондрагон отлетел уже в первом раунде, повалявшись на канвасе в двух нокдаунах и отказавшись от продолжения боя. Почему нельзя было сделать конкурентный поединок? Это остается на совести организаторов.

Можно сказать, что Ural FC — это недолгая история. Да, красивая картинка, звездные гости, но не более того. Ни один из боев этого турнира завтра уже никто не вспомнит. Забыли...

источник: «Советский спорт»
Всплеск или рождение нового промоушена? В Самаре прошел второй турнир Ural FC
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