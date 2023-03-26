Ночь решений, но не нокаутов. Результаты UFC on ESPN 43

Победа Дураева
Российский боец Альберт Дураев провел тяжелый поединок против Чиди Нжокуани. Бойцы устроили полноценную рубку, которая завершилась в пользу Дураева. Он победил раздельным судейским решением.
автор фото: UFC
Поражение Куницкой
Яна Куницкая столкнулась с ветераном ММА Холли Холм. Американка в очередной раз доказала, что является одной из самых сильных женщин-бойцов. Ударница Холм доминировала в стойке, что понятно, но она еще подтянула борьбу и постоянно проводила тейкдауны, не оставив Куницкой никаких шансов. Россиянка проиграла единогласным решением судей.
автор фото: UFC
Главный бой
Поединок Марлона Веры и Кори Сэндхагена оправдал все ожидания фанатов. Пять раундов в стойке и великолепная работа Кори Сэндхагена, который прервал победную серию Веры, состоящую из четырех побед кряду. Впечатление подпортил один из судей, посчитавший, что Марлон победил. Сэндхаген одержал победу раздельным судейским решением, но все видели, что никаких вопросов по завершению поединка просто быть не может.
автор фото: UFC
Технические результаты
Предварительные поединки:
Виктор Альтамирано победил Винисиуса Сальвадора единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);
СиДжей Вергара победил Даниэля Ласерду техническим нокаутом во втором раунде (4:04);
Тревин Джайлс победил Престона Парсонса раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28);
Лукас Александер победил Стивена Питерсона единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).
Главные бои:
Дэниель Пинеда победил Такера Латца удушающим приёмом во втором раунде (2:50);
Альберт Дураев победил Чиди Нжокуани раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28);
Мэйси Барбер победила Андрею Ли раздельным решением судей (29-28, 28-29, 30-27);
Нэйт Ландвер победил Остина Линго удушающим приёмом во втором раунде (4:11);
Холли Холм победила Яну Куницкую единогласным решением судей (30-26, 30-27, 30-27).
Кори Сэндхаген победил Марлона Веру раздельным решением судей (47-48, 49-46, 50-45).