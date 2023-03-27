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Сбитые летчики собрались провести классный поединок

Марлон Вера вызвал на бой Петра Яна и это может стать неплохой возможность реабилитироваться.
Сбитые летчики собрались провести классный поединок
27 марта 2023 18:45
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Представитель легчайшего веса UFC Марлон Вера вспомнил о существовании Петра Яна. Это случилось после его поражения от Кори Сэндхагена, который прервал победную серию Марлона, состоящую из четырех поединков кряду.

«Ян, пора...» – написал Вера в социальных сетях.

Немногословно, но максимально по делу. Если Ян согласится, а ему некуда деваться, то поединок может стать одним из главных событий турнира в Абу-Даби, который планируется на октябрь.

Идеальный бой для Яна

Петр Ян находится на серии из трех поражений кряду и ему нужно их закрывать. О титульных амбициях пока речи идти не может. Все мы знаем, что Ян отлетает от борцов, а его навыки защиты от тейкдауна находятся на нулевом уровне. Очень сомнительно, что Петр будет решать этот вопрос. При подготовке к бою с Двалишвили ничего из этого учтено не было. Если Ян решится на бой с Верой, то о борьбе точно не вспомнит. Марлон Вера – яркий ударник, который не станет использовать борьбу, учитывая, что его переводил в партер Кори Сэндхаген, то бояться борьбы Яну не нужно. Но, в последнем поединке Ян не продемонстрировал хорошей ударной техники. В бою с Верой все это может закончится довольно плачевно. Расслабляться не стоит. Если Петр Ян снова проиграет, то ему однозначно надо заканчивать ММА. Повторимся, Марлона Веру он победить может, но снова проиграет любому из борцов, если, конечно, не решит поменять тренировочный процесс.

В статистике Петра Яна шестнадцать побед и пять поражений.

В статистике Марлона Вера двадцать одна победа и восемь поражений.

источник: «Советский спорт»
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